Як правильно вести себе під час ожеледиці, щоб нічого не зламати

Ожеледиця в Україні (фото: РБК-Україна)

Ожеледиця в Україні наробила біди. Тільки в Києві через падіння на льоду постраждала понад тисяча осіб. Не краще йдуть справи і у багатьох інших українських містах.

Про те, як правильно поводитися на льоду, з'ясовували у програмі "Ранок з Україною" ведучі Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч. Вони розбиралися, як при падінні нічого не пошкодити, а також, що потрібно зробити в першу чергу, якщо ви все-таки не втрималися і впали.

"Найпоширеніші травми - забиття, коли людина падає або на сідниці, або на руки, відповідно, на лікті, коліна", - розповідає ортопед-травматолог Олександр Коваленко.

Якщо впав на лід, не можна робити різких рухів. Спочатку слід перевірити, чи не набрякла чи та частина тіла, яка болить. Якщо є набряк, це може говорити про перелом - тоді цю частину тіла не можна рухати. Вам слід залишатися на місці і кликати на допомогу.

А ось уберегтися від падіння можна завдяки правильній ходьбі.

"Зігнувши коліна, трохи нахилити корпус вперед і робити невеликі кроки. При цьому бажано наступати на передню частину стопи", - пояснює тренер з фігурного катання Олексій Сиромятніков.

Якщо ви падаєте на лід, спробуйте різко нахилитися вперед, щоб зберегти баланс. Якщо не встояли, то не падайте на напружені кінцівки, щоб не зламати їх.

"Якщо відчуваєте, що падаєте, підставте руку, обов'язково зігнуту в ліктьовому суглобі. До того ж, завжди намагайтеся направляти шию трохи вперед", - додав тренер.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця і зміниться погода.

Нагадаємо, що Україну накрило негодою, яка перетворила вулиці на каток в четвер, 10 грудня. Все почалося з крижаного дощу, який суцільною кіркою вкрив вулиці і тротуари.

А от у п'ятницю, 11 грудня, у Лікарні швидкої допомоги в Києві вже був колапс через велику кількість травмованих людей.