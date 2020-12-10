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На Київ обрушився крижаний дощ: фото і відео

Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:11
На Київ обрушився крижаний дощ: фото і відео
Київ скувало пробками через крижаний дощ (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

На Київ обрушився крижаний дощ після обіду, 10 грудня. Столиця стала в пробках через обледеніння на дорогах. З'явилися відео з вулиць і радарів. Синоптики попереджають про мороз та ожеледицю.

Так, в Facebook Київ Оперативний з'явилося відео, зняте на Одеській трасі.

"Погода серйозно погіршилася - йде дощ, який відразу перетворюється в лід. Будьте вкрай обережні! Відео знято на Одеській трасі, де на дорозі утворилася справжня ковзанка", - підписані кадри.

Друзі! Погода серйозно погіршилася - йде дощ, який одразу перетворюється у лід. Будьте вкрай обережні! Відео знято на Одеській трасі, де на дорозі утворилась справжня ковзанка.

Posted by Київ Оперативний on Thursday, December 10, 2020

На Київ обрушився крижаний дощ (відео: facebook.com/watch/KyivOperativ)

Зазначимо, що дорожньо-експлуатаційні підприємства КП "Київавтодор" обробляють вулиці міста протиожеледними матеріалами.

Так виглядає столиця ввечері, 10 грудня.

На Київ обрушився крижаний дощ: фото і відеоНа Київ обрушився крижаний дощ: фото і відеоНа Київ обрушився крижаний дощ: фото і відеоНа Київ обрушився крижаний дощ: фото і відео

На Київ обрушився крижаний дощ (фото: РБК-Україна)

Судячи за даними Українського гідрометцентру, негода зі столиці перемістилася на південь - у напрямку Фастова і Білої Церкви.

На Київ обрушився крижаний дощ: фото і відео

Крижаний дощ у Києві та області (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що погодна ситуація занурила столицю в затори відразу ж в післяобідній час.

Раніше ми писали також, що синоптики оновили прогноз погоди на грудень 2020. Вони обіцяють снігові шторми і сильні морози.

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