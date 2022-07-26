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Що станеться з вами, якщо їсти забагато курячих яєць

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Вівторок 26 липня 2022 17:20
Що станеться з вами, якщо їсти забагато курячих яєць Фото: Яйця можуть нашкодити організму (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарка розповіла, що станеться з організмом, якщо вживати забагато яєць і назвала дозволену норму.

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Яйця - ідеальна їжа, але все в міру

За словами медика, яйця є ідеальною їжею і містять майже всі важливі поживні речовини, необхідні вашому організму. У галузі дієтології яйця відомі як повноцінний харчовий продукт.

"Крім грудного молока, склад білка в яйцях найбільш наближений до складу людського організму, а швидкість засвоєння навіть набагато вище, ніж у молока, м'яса та сої", - зазначила медик.

Від 1 до 2 яєць на день має бути безпечно, однак, якщо ви їсте більше 2 яєць на день, у вас можуть початися деякі проблеми.

Чому багато яєць може нашкодити

Причина в тому, що яйця містять багато холестерину. Так, 1 середнє яйце містить близько 200 міліграмів холестерину.

Рекомендація ВООЗ щодо холестерину становить 300 мг на людину на день. В одному яйці міститься дві третини рекомендованої добової норми холестерину.

"Надлишок холестерину, що надходить в організм, неминуче призведе до різкого підвищення рівня холестерину в сироватці крові, тим самим підвищуючи в’язкість крові та викликаючи склероз судин", - зазначила медик.

Що говорять науковці

Так, недавні дослідники виявили прямий зв’язок між споживанням яєць, рівнем холестерину та вищим ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Деякі експериментипоказали, що споживання понад 300 мг холестерину на день може збільшити ризик серцево-судинних захворювань на 20% і збільшити рівень передчасної смерті на 18%.

Медики рекомендують:

  • здоровим людям їсти максимум 2 яйця на день,
  • серцево-судинним хворим - 1 яйце на день.

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