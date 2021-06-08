Як подати заяву на оформлення пенсії: покрокова інструкція

Заяву на оформлення пенсії тепер можна подати онлайн. Це можуть зробити всі користувачі, у яких є авторизація на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису .

Як зазначають на сайті Пенсійного фонду України , розроблено покрокове заповнення даних та анкета-опитувальник для зручності визначення документів, скан-копій яких потрібно подавати для призначення пенсії.

Як подати заяву на оформлення пенсії

Зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані, адресні дані, дані документів, що підтверджують особу, контактні дані)

Відповісти на запитання анкети-опитувальника для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати

Прикріпити скан-копії документів, які є у користувача

Отримати екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповнену

Відредагувати заяву, якщо це необхідно.

Сформувати друкований образ заяви та анкети-опитувальника

Підписати заяву Кеп і відправити в ПФУ

За результатами обробки заяви фахівцями ПФУ користувач на вебпорталі отримає інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії.

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Важливо знати!

Пенсія виплачується через поштові відділення зв'язку або за бажанням пенсіонера – через обраний уповноважений банк. Спосіб виплати пенсіонер вибирає при подачі заяви на призначення пенсії. Змінити спосіб виплати або уповноважений банк пенсіонер може за власним бажанням, подавши необхідну заяву.

Дата виплати встановлюється при призначенні пенсії, про що пенсіонер інформується в обов'язковому порядку.

В якій черговості виплачують пенсії:

1. Інвалід війни

2. Учасники бойових дій

3. Члени сімей загиблих військовослужбовців

4. Одержувачі пенсій у зв'язку з втратою годувальника та інваліди

5. Непрацюючі пенсіонери за віком

6. Працюючі пенсіонери

Пенсія також може виплачуватися за дорученням. Виплат пенсій за дорученням здійснюється протягом дії періоду довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за дорученням через кожен рік дії такої довіреності.

Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії здійснюється на загальних підставах.

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