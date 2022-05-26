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Які вживані автомобілі категорично не можна купувати: на що звернути увагу

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Четвер 26 травня 2022 15:43
Які вживані автомобілі категорично не можна купувати: на що звернути увагу Як вибрати автомобіль (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Автомобілісти під час купівлі машини завжди звертають увагу лише на зовнішній вигляд. Однак, є багато інших опцій, які варто оглянути.

Які автомобілі краще не купувати, повідомляє Ukr.Media.

Зокрема, яскрава зовнішність машини і опціональна складова здатні перебити її недоліки. І багато ведуться, не підозрюючи, що самі опції, які покликані, на думку першого власника, надати автомобілю більш крутий вигляд, можуть нести потенційну шкоду і небезпеку.

На що потрібно звернути увагу

Низький старт

Низькопрофільна гума виглядає гарно, спортивно та чудова у керуванні. Однак, такі колеса працюють жорсткіше, відбувається постійне трясіння. Якщо підвіска даного автомобіля не розрахована на установку подібних дисків, то і з нею можуть бути проблеми.

Зокрема, подальша експлуатація автомобіля на низькопрофільних колесах та по поганих дорогах досить скоро призведе підвіску в непридатність.

Люк

Якщо у машини є люк або зсувний панорамний дах, то до неї потрібно придивитися більш уважно. Особливо якщо люк встановлений на автомобілі з солідним пробігом.

З часом усі елементи люка зношуються. В результаті може бути не тільки підклинювання механізмів, а й протікання, про яке ніхто не скаже. А якщо вода буде накопичується в порожнинах між ущільнювальними гумками, то це призведе до корозії.

Пневмопідвіска

Не варто купувати машини з пневмопідвіскою. Як її використовували, в яких умовах, обслуговували, який пробіг - все це варто враховувати, тому як ремонт такої підвіски вкрай дорогий. Особливо зараз, коли запасні частини і витратні матеріали в дефіциті.

Документи на авто

Автомобіль із сумнівними документами і сумнівними VIN- номерами на кузові. Навіть найцікавіша машина у найкращому стані залишатиметься усього лише купою металу, якщо вона перебуває у заставі або розшуку.

Не варто вірити продавцеві, що усі паперові питання його машини легко вирішуються, а він просто не має на це часу.

Коли підбираєте собі машину на вторинному ринку, намагайтеся підходити до процесу з практичної точки зору.

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