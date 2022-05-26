Які вживані автомобілі категорично не можна купувати: на що звернути увагу
Автомобілісти під час купівлі машини завжди звертають увагу лише на зовнішній вигляд. Однак, є багато інших опцій, які варто оглянути.
Які автомобілі краще не купувати, повідомляє Ukr.Media.
Зокрема, яскрава зовнішність машини і опціональна складова здатні перебити її недоліки. І багато ведуться, не підозрюючи, що самі опції, які покликані, на думку першого власника, надати автомобілю більш крутий вигляд, можуть нести потенційну шкоду і небезпеку.
На що потрібно звернути увагу
Низький старт
Низькопрофільна гума виглядає гарно, спортивно та чудова у керуванні. Однак, такі колеса працюють жорсткіше, відбувається постійне трясіння. Якщо підвіска даного автомобіля не розрахована на установку подібних дисків, то і з нею можуть бути проблеми.
Зокрема, подальша експлуатація автомобіля на низькопрофільних колесах та по поганих дорогах досить скоро призведе підвіску в непридатність.
Люк
Якщо у машини є люк або зсувний панорамний дах, то до неї потрібно придивитися більш уважно. Особливо якщо люк встановлений на автомобілі з солідним пробігом.
З часом усі елементи люка зношуються. В результаті може бути не тільки підклинювання механізмів, а й протікання, про яке ніхто не скаже. А якщо вода буде накопичується в порожнинах між ущільнювальними гумками, то це призведе до корозії.
Пневмопідвіска
Не варто купувати машини з пневмопідвіскою. Як її використовували, в яких умовах, обслуговували, який пробіг - все це варто враховувати, тому як ремонт такої підвіски вкрай дорогий. Особливо зараз, коли запасні частини і витратні матеріали в дефіциті.
Документи на авто
Автомобіль із сумнівними документами і сумнівними VIN- номерами на кузові. Навіть найцікавіша машина у найкращому стані залишатиметься усього лише купою металу, якщо вона перебуває у заставі або розшуку.
Не варто вірити продавцеві, що усі паперові питання його машини легко вирішуються, а він просто не має на це часу.
Коли підбираєте собі машину на вторинному ринку, намагайтеся підходити до процесу з практичної точки зору.
Раніше ми повідомляли, що не можна робити з авто перед продажем.
Також ми писали, чому водії залишають авто з вивернутими колесами.
Окрім того, читайте, що названо поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС.