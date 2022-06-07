Чому їздити з напівпорожнім баком небезпечно для автомобіля: це важливо знати

Багато водії не дуже турбуються, коли на панелі приладів з'являється лампа низького рівня палива. Часто вони вважають, що можуть спокійно їхати далі, адже паливо "все одно ще є".

Однак, така їзда не зовсім корисна для авто. Які не приємні ситуації можуть виникнути - читайте нижче .

Що може трапитись з машиною

Зокрема, найбільшої шкоди "сухий" бак завдає паливному насосу, який можна просто спалити. Все тому, що замість того, щоб всмоктувати паливо, насос всмоктує повітря. В результаті механізм перегрівається, адже він розрахований на охолодження паливом, а не гарячим повітрям.

Зазначимо, якщо паливний насос короткочасно всмоктує повітря, то з ним може нічого не трапитись. Однак, він вийде з ладу, якщо бак буде регулярно "обсихати". Сприяє поломці також агресивна манера водіння.

Орім того, якщо двигун буде працювати на мінімальному рівні палива в баку, то в паливний насос потрапить осад та засмітиться фільтр.

Тому, якщо постійно їздити з "сухим" баком, то проблеми з бензонасосом гарантовані.

Чому не можна їздити з напівпорожнім баком (freepik)

До того ж є моделі авто, в яких електроніка запобігає "осушенню" бака, щоб захистити від зламання елементи системи упорскування. У момент, коли рівень палива наближається до нуля, двигун може перейти в так званий безпечний режим роботи (загориться лампочка Check Engine). Після дозаправлення електроніка поверне мотор у звичайний режим роботи.

Також у місцях, де паливо не покриватиме стінки бака, металевий резервуар схильний до корозії. Через конденсат, який утворюється на стінках в результаті різниці температур, бак дуже швидко починає іржавіти, після чого через деякий час може стати абсолютно непридатним. Варто знати, що чим більше палива в баку, тим меншою буде область для утворення конденсату.

Щоб цього не сталося, варто заправлятися частіше і бажано "до повного".