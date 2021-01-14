Українських водіїв просять змінити стиль їзди через негоду

Автоексперт розповів про безпечне водіння на засніжених дорогах (колаж РБК-Україна)

Українських водіїв закликали у зв'язку зі складними погодними умовами і рясними снігопадами змінити стиль водіння, щоб мінімізувати ризики аварій чи "заносів".

Слід щоразу перед виїздом перевіряти стан машини і те, як транспорт триматиметься на засніженій дорозі. Про це розповів інструктор з безпечного водіння Андрій Федосєєв в ефірі каналу "Україна 24".

"Коли випадає сніг, потрібно змінити стиль свого водіння. І, гадаю, що всі вже поставили зимову "гуму". Якщо ви поставили машину ввечері, було сухо, вранці встали - лежить сніг, треба перевірити, як поводиться автомобіль на цій дорозі. Виїжджаєте, розігналися злегка, подивилися, якщо немає нікого на дорозі, пригальмували - і розумієте, яка ситуація на дорозі, з якою швидкістю потрібно їхати. Звичайно ж, перед цим потрібно перевірити машину, щоб були накачані колеса, очищені вікна від снігу або льоду", - радить автоексперт.

Фахівець також рекомендує автомобілістам збільшити дистанцію під час дорожнього руху.

"Якщо влітку ми рекомендуємо водіям тримати дистанцію між машинами 4 секунди, взимку треба її збільшувати до 6 секунд. Як це зробити ? Треба примітити об'єкт, повз якого проїжджає машина перед вами, і порахувати секунди до моменту, коли ви порівняєтесь з цим об'єктом", - сказав Федосєєв.

Також інструктор дав поради пішоходам і вказав на важливість носіння одягу зі світловідбиваючими елементами, оскільки взимку темніє швидко, а гальмівний шлях авто в цю пору року, як правило, значно збільшується.

"Слід намагатися переходити дорогу в добре освітленому місці, на пішохідному переході. Обов'язково зупинитися, перед тим як переходити дорогу. Часто пішоходи не зупиняються, з тротуару відразу заходять на перехід, це дуже небезпечно в зимових умовах, гальмівний шлях в автомобіля стає значно більший. У сутінках або вранці пішоходів погано видно, тому бажано носити сітловідбивальні елементи на одязі", - розповів експерт.

Раніше фахівці пояснили, чим небезпечні морози для авто, і дали корисні поради водіям.

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