Правильный рецепт традиционного английского завтрака с сосисками и яйцами

Английский завтрак - это очень сытный прием пищи, в который входят сосиски и яйца. Для его приготовления вам понадобится 30 минут.

Для приготовления возьмите:

4 свиные колбаски

6 полосок бекона

4 яйца

1 помидор

2 чашки грибов

1 банка запеченных бобов

200 г кровянки

Чай или кофе

Свежий апельсиновый сок

6 кусочков нарезанного хлеба

Завтрак рассчитан на двоих.

Пошаговый рецепт приготовления

Первое, что нужно сделать, это обжарить бекон. Это займет больше всего времени, ведь жарить его нужно при температуре до 200 градусов, время от времени переворачивая, чтобы он пропекся равномерно с обеих сторон. Сделайте надрезы на полосках жира, чтобы он не скручивался во время приготовления.

Далее поджарьте хлеб. Жареный хлеб - одно из маленьких удовольствий английского завтрака, потому что он такой жирный, но такой хлеб просто великолепен с жареным яйцом сверху и делает ваш завтрак восхитительно хрустящим. Поджарьте два ломтика и положите их на тарелку.

Как только ваш хлеб готов, начните жарить помидоры и грибы. Их нужно слегка обжарить, прежде чем положить на горячую тарелку с жареным хлебом, чтобы дождаться сборки остального завтрака.

Теперь приступайте к приготовлению сосисок и кровянки, их можно жарить на одной сковороде. Помните, они должны очень хорошо прожарится.

Прежде чем сосиски приготовятся, положите два других куска хлеба в тостер или под гриль. Когда они поджарятся, положите их на плиту с остальными ингредиентами.

Также не забудьте пожарить яйца, чтобы желтки были целыми.

Печеные бобы можно просто нагреть, и вы можете сделать это за 2 минуты в микроволновой печи или в небольшой кастрюле на плите.

Когда ваши сосиски и кровянка будут готовы, соберите все ингредиенты на последних тарелках для подачи. Тарелки должны быть достаточно большими, чтобы удобно вместить все ингредиенты полного английского завтрака.

Подавайте завтрак с большим количеством свежего чая и кофе, а также со стаканом свежевыжатого апельсинового сока.

Убедитесь, что на столе есть джем, масло и мармелад для тостов, а также соль, перец, томатный соус. Приятного аппетита!

Традиционный английский завтрак (фото: englishbreakfastsociety.com)