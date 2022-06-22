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Які помилки ми найчастіше допускаємо під час сніданку: приберіть ці продукти з вашого столу

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Середа 22 червня 2022 09:30
Які помилки ми найчастіше допускаємо під час сніданку: приберіть ці продукти з вашого столу Фото: Які помилки ми допускаємо під час сніданку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Сніданок дуже важливий для будь-якої людини й саме перша ранкова трапеза дає нам сили та енергію на весь день. А ще насичує нас необхідними речовинами та вітамінами, запускає роботу внутрішніх органів. Тому має значення, що ми їмо на сніданок, в який час і якій послідовності.

Як помилки ми найчастіше допускаємо під час сніданку, розповіли в Meta.

1. Поганий сон

Сон - ця основа гарного самопочуття і правильних процесів всередині організму. І для щільного і смачного сніданку здоровий сон теж має значення.

Якщо у вас при правильному розпорядку дня, регулярних заняттях спортом, відсутності шкідливих звичок, зберігається зайва вага, то це означає, Ви постійно не висипаєтеся.

2. Бутерброд з ковбасою

Пара бутербродів з чашкою кави або чаю - звичний сніданок у багатьох людей. Але толку і користі від такого сніданку немає, а зайві кілограми є. Якщо вже дуже хочеться на сніданок бутерброд, то візьміть цільнозерновий хліб, шматочок індички, огірок і зелень.

Не варто на сніданок їсти та сосиски - там мінімум м'яса і максимум жиру, солей, фосфатів, нітрату натрію.

3. Яєчня з беконом

Ще один популярний вид сніданку, в якому багато жирів - рослинна олія і жирний бекон. Зробіть замість такої яєчні омлет з куркою та овочами: змішайте яйця з курячою грудкою і будь-якими овочами, посоліть і розлийте в силіконові форми для мафінів. Поставте в духовку на 30-40 хвилин при 170-180 градусів.

4. Пластівці з молоком або соком

Реклама нас навчила, що пластівці - найкращий сніданок. Але ні, бо такі сніданки роблять шляхом екструзії - це коли борошно, цукор і добавки перетворюють в однорідну масу і формують шматочки продуктів у вигляді кульок.

Замініть пластівці гранолою, яку можна приготувати самостійно.

5. Солодкий йогурт

На жаль, не всі йогурти однаково корисні. І йогурти з супермаркету крім фруктів найчастіше містять добавки та цукор. Корисних речовин в них дуже мало.

Замість йогурту зробіть смузі: наріжте овочі та фрукти шматками, покладіть в пакет і покладіть в морозилку на 2 години. Потім додайте знежирене молоко, несолодкий йогурт або фреш і збийте.

6. Каші та мюслі швидкого приготування

Каша на сніданок дуже корисна і наситить організм вуглеводами. Але в каші швидкого приготування багато швидких вуглеводів через складну обробку.

Зваріть звичайну цільнозернову вівсяну кашу. Це займе 30 хвилин, але ваш організм отримає всі корисні компоненти.

7. Сирники з варенням або сметаною

Сирники - це сир, борошно, цукор і масло. А варення - ще більше цукру. І сметана користі не додасть через жирності.

Є вихід: наповніть силіконові форми сумішшю для сирників, але не використовуйте борошно. І поставте в духовку. Поки вони томляться, беріть ягоди та збийте їх блендером в соус. А сметану замініть несолодким йогуртом.

8. Солодкі грінки або вафлі

Тут теж багато рослинної олії та цукру, а саме ці компоненти роблять їх смачними. І шкідливими.

Візьміть лаваш, загорніть в нього трохи сиру і зелені, банан, родзинки та горіхи, солодку кукурудзу, моцарелу і базилік. Обсмажте на сухій сковороді або запечіть у вафельниці.

9. Відмова від сніданку

Люди часто відмовляються від сніданку з різних причин: немає часу, немає апетиту, немає нічого підходящого на сніданок. У такій ситуації беріть сніданок з собою. І люди, які відмовляються від сніданку, страждають ожирінням частіше в 4,5 раза. Пропуск першої трапези уповільнює метаболізм і підвищує апетит.

Навіть склянка води, зелений чай з ложкою меду і трохи горіхів будуть краще, ніж нічого зовсім.

10. Рясний сніданок

Для деяких поняття "щільний сніданок" - це практично банкет. І результатом стає стан втоми через повного шлунка. Вам потрібні вітаміни та енергія, а не величезна кількість їжі.

11. Сніданок, який плавно перетікає в обід

Дуже пізній сніданок - це по суті відсутність сніданку. І це тягне за собою зниження рівня глюкози, проблеми з концентрацією, запаморочення, сильний голод.

До речі, раніше ми писали, що обов'язково потрібно їсти на сніданок.

А ще ми розповідали про те, як навчитися менше їсти та позбутися від переїдання.

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