Правильний рецепт традиційного англійського сніданку з сосисками та яйцями

Англійський сніданок - це дуже ситний прийом їжі, до якого входять сосиски та яйця. Для його приготування вам знадобиться 30 хвилин.

Для приготування візьміть:

4 свинячі ковбаски

6 смужок бекону

4 яйця

1 помідор

2 чашки грибів

1 банка запечених бобів

200 г кров'янки

Чай або кава

Свіжий апельсиновий сік

6 шматочків нарізаного хліба

Сніданок розрахований на двох осіб.

Покроковий рецепт приготування

Перше, що потрібно зробити, це обсмажити бекон. Це займе найбільше часу, адже смажити його потрібно при температурі до 200 градусів, іноді перевертаючи, щоб він пропікся поступово з обох боків. Зробіть надрізи на смужках жиру, щоб він не скручувався під час приготування.

Далі підсмажте хліб. Смажений хліб - одна з маленьких насолод англійського сніданку, тому що він такий жирний, але такий хліб просто чудовий зі смаженим яйцем зверху і робить ваш сніданок чудово хрустким. Підсмажте дві скибочки і покладіть їх на тарілку.

Як тільки ваш хліб готовий, почніть смажити помідори та гриби. Їх потрібно злегка обсмажити, перш ніж покласти на гарячу тарілку зі смаженим хлібом, щоб дочекатися збірки решти сніданку.

Тепер приступайте до приготування сосисок та кров'янки, їх можна смажити на одній сковороді. Пам'ятайте, вони повинні дуже добре просмажитись.

Також не забудьте посмажити яйця, щоб жовтки не розбилися.

Перш ніж сосиски приготуються, покладіть два інші шматки хліба в тостер або під гриль. Коли вони підсмажаться, покладіть їх на плиту з рештою інгредієнтів.

Печені боби можна просто нагріти, і ви можете зробити це за 2 хвилини у мікрохвильовій печі або у невеликій каструлі на плиті.

Коли ваші сосиски та кров'янка будуть готові, зберіть усі інгредієнти на останніх тарілках для подачі. Тарілки мають бути досить великими, щоб зручно вмістити всі інгредієнти на повний англійський сніданок.

Подавайте сніданок з великою кількістю свіжого чаю та кави, а також зі склянкою свіжого апельсинового соку.

Переконайтеся, що на столі є джем, масло та мармелад для тостів, а також сіль, перець, томатний соус. Смачного!

Традиційний англійський сніданок (фото: englishbreakfastsociety.com)