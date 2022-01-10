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Ці правила поведінки на льоду врятують вам життя: що повинні знати рибалки взимку

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Понеділок 10 січня 2022 20:45
Ці правила поведінки на льоду врятують вам життя: що повинні знати рибалки взимку Фото: Ці правила на зимовій риболовлі повинні знати всі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимова ловля риби в Україні дуже популярна. Але часто рибалки забувають елементарні правила поведінки на льоду і потрапляють в небезпечні ситуації.

Що повинні пам'ятати всі рибалки взимку, розповіли на сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій в Facebook.

Рятувальники нагадують, що ніякий улов не вартий того, щоб втратити своє життя або здоров'я на зимових водоймах. Вони склали пам'ятку для всіх рибалок:

1. Коли йдете на риболовлю, не забудьте обов'язково взяти телефон. Також покладіть в кишеню два великих цвяхи або ніж – з їх допомогою легше буде вибиратися на крижину в разі провалу.

2. Під час риболовлі на невеликій площі не варто пробивати багато лунок, відстань між ними має бути більше ніж 5-6 метрів.

3. Фортеця крижини найкраще перевіряти за допомогою плешні - спеціального інструменту для пробивання льоду. Якщо після першого удару з'являється вода - виходити на лід заборонено.

4. Рибалка повинен мати з собою рятувальну мотузку з петлею на одному кінці та вантажем на іншому кінці (маса 400-500 г).

5. Небажано стрибати та бігати по крижині, збиратися великими компаніями.

Також варто пам'ятати про небезпечну товщину льоду:

Дуже небезпечний лід до 7 см

Виходити на лід одній людині можна, якщо лід товщиною від 7 до 10 см

Для ігор на льоду товщина повинна становити понад 12 см

Легковий автомобіль може виїхати на лід, якщо товщина становить 20-30 см

Більш важкий автомобіль - якщо товщина льоду становить від 30 до 40 см

Ці правила поведінки на льоду врятують вам життя: що повинні знати рибалки взимкуСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити українцям, якщо вони потрапили в снігову лавину в горах.

А також розповідали про те, як рятували хлопця, який у Житомирі провалився під лід.

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