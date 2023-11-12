Пропустят ли через границу по документу из смартфона: ответ "Дії"

По паспорту из приложения "Дія" выехать из Украины не удастся. Приграничники тут же "завернут" такого желающего на пункте пропуска. Пэтому, если забыли паспорт дома, лучше не терять времени и вернуться за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Дія ".

"С паспортом в "Дії" никогда нельзя было пересечь границу", - констатируют специалисты приложения.

В "Дії" отмечают, что по закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом не предусмотрено и никогда не было введено.

"Пользуйтесь цифровым паспортом в Украине", - советуют они.

Как сообщалось, украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении "Дія" пограничники примут в одном случае. Подробнее - в материале РБК-Украина.