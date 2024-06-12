Работник химчистки рассказал, чего никогда не сделает со своей одеждой

Многие могут по незнанию испортить свою одежду. В частности, некоторые ошибки могут привести к серьезным проблемам. Сотрудник химчистки рассказал, чего он всегда избегает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Не трите пятно ничем

Работник химчистки Майкл Джексон рассказал, что есть одно универсальное правило - никогда не тереть свежее пятно.

Сюда входят все методы растирания тканью, губкой либо руками. Скорее всего, вы загоните грязь глубже в волокна ткани, что усложнит удаление.

Еще одна вещь, которой следует избегать - это горячая вода, которая может оставить пятна на ткани. Вместо этого промокните пятно тканью, смоченной холодной водой.

Если вы пользуетесь стиральной машиной, то распылите пятновыводитель на пятно, а затем постирайте вещь в холодной воде.

Не делайте большие перерывы между стиркой

Номер второй в списке Джексона состоит в том, что многие не чистят свою одежду довольно часто.

Они думают, что экономят деньги, но жиры тела и грязь (многие из которых могут быть невидимы глазу) попадают между волокнами. Это приводит к износу.

Эксперт рекомендует чистить любой предмет одежды, которой касается кожи после каждого ношения. Это касается нижнего белья и большинства рубашек. Почистите одежду, например брюки или футболки, после нескольких ношений.

Не используйте слишком много моющего средства.

Требуется только две столовые ложки моющего средства, поэтому бутылки стирального порошка может хватить на год.

Поэтому ровно такое количество моющего средства понадобится для стирки одежды.

Не игнорируйте этикетки

Большинство людей обычно не читают этикетки по уходу.

Стирка или сушка при слишком высокой температуре может привести к усадке, особенно если вещь сделана из хлопка, шерсти или шелка. Смешивание цветов при стирке также может привести к переносу красителя, когда цвет просачивается с одной одежды на другую.

Не кладите загрязненную одежду в сушильную машину

Это включает в себя стирку одежды, а затем бросание ее в сушильную машину, не смотря, удалось ли удалить загрязненное пятно. Если вы все еще видите пятно после отжима в стиральной машине, не кладите предмет одежды в сушильную машину.

Не оставляйте грязную одежду в корзине надолго

Если что-то лежит в вашей бельевой корзине в течение двух недель, то любые загрязнения впитаются еще сильнее в волокна.