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Будет как новенький. 5 проверенных способов почистить утюг средствами, которые есть у вас дома

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Пятница 07 июля 2023 19:25
Будет как новенький. 5 проверенных способов почистить утюг средствами, которые есть у вас дома Как почистить утюг (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

В современном мире без утюга не обходится ни один человек. Ведь благодаря ему можно выглядеть аккуратно и элегантно. Однако иногда такой девайс оставляет следы на одежде, от которых трудно избавиться, поэтому следует прибор регулярно очищать.

О том, как почистить утюг дома - читайте в материале Styler.

Пищевая сода

Сода растворит любую грязь, которая накопилась на подошве утюга. Для этого нужно смешать пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста.

Далее нанесите пасту на подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. После этого промойте водой и убедитесь, что паста полностью вытерта.

Жидкость для снятия лака

Наденьте перчатки и возьмите ватный диск и смочите его ацетоном. Пройдитесь влажным спонжиком по подошве утюга. Таким образом, вы сможете легко убрать остатки грязи.

Газета и соль

Положите газету на гладильную доску и включите устройство. Щедро посыпьте бумагу солью. Проведите утюгом по соли круговыми движениями. Дайте девайсу остыть и удалите грязь влажной тканью.

Зубная паста

Нанесите зубную пасту на утюг и аккуратно протрите щеточкой. Оставьте на несколько минут. Вытрите остатки влажной губкой и оставьте утюг высохнуть.

Уксус

Это средство легко поможет избавиться от накипи внутри утюга. Для этого нужно уксус развести в соотношении 1:3 с водой и залить внутрь резервуара. Затем прибор разогреть, нажать несколько раз на выпуск пара, разместив при этом утюг над раковиной или миской.

Также не стоит забывать очищать утюг регулярно. Чтобы девайс хорошо работал и не оставлял пятен на одежде, необходимо очищать его один раз в 2 месяца.

Раньше мы писали о том, как почистить чайник от накипи.

Также читайте, какие вещи могут испортить вашу стиральную машину.

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