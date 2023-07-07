Будет как новенький. 5 проверенных способов почистить утюг средствами, которые есть у вас дома

В современном мире без утюга не обходится ни один человек. Ведь благодаря ему можно выглядеть аккуратно и элегантно. Однако иногда такой девайс оставляет следы на одежде, от которых трудно избавиться, поэтому следует прибор регулярно очищать.

О том, как почистить утюг дома - читайте в материале Styler.

Пищевая сода

Сода растворит любую грязь, которая накопилась на подошве утюга. Для этого нужно смешать пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста.

Далее нанесите пасту на подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. После этого промойте водой и убедитесь, что паста полностью вытерта.

Жидкость для снятия лака

Наденьте перчатки и возьмите ватный диск и смочите его ацетоном. Пройдитесь влажным спонжиком по подошве утюга. Таким образом, вы сможете легко убрать остатки грязи.

Газета и соль

Положите газету на гладильную доску и включите устройство. Щедро посыпьте бумагу солью. Проведите утюгом по соли круговыми движениями. Дайте девайсу остыть и удалите грязь влажной тканью.

Зубная паста

Нанесите зубную пасту на утюг и аккуратно протрите щеточкой. Оставьте на несколько минут. Вытрите остатки влажной губкой и оставьте утюг высохнуть.

Уксус

Это средство легко поможет избавиться от накипи внутри утюга. Для этого нужно уксус развести в соотношении 1:3 с водой и залить внутрь резервуара. Затем прибор разогреть, нажать несколько раз на выпуск пара, разместив при этом утюг над раковиной или миской.