"Просто нравится, и все": Позитив впервые рассказал, как справился с алкоголизмом

Украинский певец и бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, откровенно признал, что раньше был алкоголиком.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Позитив убежден, что артисты - это "немножко другая порода людей" и именно алкоголь является способом переживания депрессии или других кризисов.

В то же время он убежден, что такая зависимость не приведет ни к каким успехам.

"Это точно не в плюс. Это точно моральная слабость, и ты таким образом пытаешься закрыться от себя, от мира. Я всегда думал, что это, для того чтобы поговорить с собой, но это не так", - говорит певец.

На вопрос, можно ли его назвать бывшим алкоголиком, Алексей отвечает: "Можно".

Вместе с тем артист делал специальные анализы для выявления склонности к зависимости в генах. Результаты показали, что у Позитива нет такой склонности на генном уровне.

Он рассказывает, что еще не отказался от алкоголя окончательно, но знает, как нужно себя контролировать.

"Всегда хочется (сорваться - ред.), но оно легче. В этом и есть работа: ты пытаешься работать с собой, разговаривать с собой и делать это трезво", - объясняет Завгородний.

Кто новая девушка Позитива

Известно, что певец уже некоторое время находится в новых отношениях после развода с женой. Но пока имя и лицо новой любимой он не раскрывает.

Все что Позитив рассказал о своей девушке, это то, что она работает с детьми.

В общем, он избегает разговоров об отношениях и предпочитает оставлять личную жизнь в тайне.