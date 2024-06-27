Онкобольная Шеннен Доэрти честно ответила, почему не решается на новые отношения после развода

Шеннен Доэрти, которая борется с четвертой стадией рака , высказалась о своей личной жизни. В частности, она призналась, что боится начинать новые отношения, и озвучила честную причину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "Давайте поговорим за кадром с Келли Риппом".

"Такие люди, как я, им тяжело встречаться с кем-то… Хотя бы потому, что ты понимаешь, что у них может закончиться срок годности", - сказала во время разговора с ведущим 53-летняя женщина.

"Это может быть только общение, а не что-то другое. Во всяком случае я чувствую себя застенчивой, потому что у меня много шрамов после операции. И, мне кажется, что трудно говорить кому что-то вроде: "Нет, это не от родов, это от хирургической реконструкции. Поэтому, я думаю, мне будет трудно заинтересовать кого-то", - также отмечает она.

Звезда продолжает лечение (фото: instagram.com/theshando)

Актриса не скрывает, что на фоне лечения стала чувствовать себя более неуверенной. Также женщина заявила, что мужчины, которые столкнулись с раком, "страдают из-за этого куда хуже, чем женщины".

Что известно о борьбе Доэрти с раком

Впервые неутешительный диагноз звезде сериала "Беверли Хиллз" был поставлен в 2015 году - тогда у нее обнаружили рак груди. В 2017 году случилась ремиссия, однако через три года болезнь вернулась.

В 2023 году американская знаменитость сообщала, что недуг распространился также на ее мозг и кости. С тех пор Шеннен продолжает откровенно рассказывать поклонникам о своих проблемах со здоровьем и ближайших планах.

Например, раньше она делилась, что привела в порядок свои вещи: перебрала и выбросила ненужные. И на такой шаг женщина пошла для того, чтобы "облегчить переход" от возможной потери для своей матери Розы.

"Моим приоритетом на данный момент является моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поэтому я хочу облегчить некоторые другие вещи. Я не хочу, чтобы она осталась с кучей вещей, с которыми потом нужно будет иметь дело. Я не хочу, чтобы у нее были четыре амбара, заполненные ненужной мебелью", - говорила она.

Впервые онкологию у женщины обнаружили в 2015 году (фото: instagram.com/theshando)

Что известно о личной жизни звезды

О разводе с фотографом Куртом Исвариенко женщина сообщила в апреле прошлого года. Вместе пара была 11 лет. Они перестали жить в одном доме еще в январе, но до развода дошло только весной.

Причину расставания звезда тогда не называла, однако ее представительница дала понять, что это решение было вынужденным.

"Развод - это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выхода", - заявляла Лесли Слоан.

Брак с Исвариенко - третий для актрисы. Ранее у нее также были официальные отношения с Эшли Хэмилтоном (в период с 1993 по 1994 год) и Риком Саломоном (с 2002 по 2003 год).

Доэрти трижды была замужем (фото: instagram.com/theshando)