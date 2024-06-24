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"Хочу остаться здесь": муж-иностранец Ирины Сопонару объяснил, почему выбрал для жизни Украину

Понедельник 24 июня 2024 21:46
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"Хочу остаться здесь": муж-иностранец Ирины Сопонару объяснил, почему выбрал для жизни Украину Ирина Сопонару с мужем Рисом (Фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Любовь Блажко

Недавно актриса Ирина Сопонару узаконила отношения со своим избранником - британцем по имени Рос, с которым она вместе уже несколько лет. Пара, как известно, в период полномасштабной войны проживает в Украине, и мужчина признался, почему выбрал для себя жизнь именно здесь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью пары журналистке Алине Доротюк.

Что Рис говорит об Украине

Так, англичанин отметил, что наша страна является "недооцененной", а еще, по его словам, она имеет замечательную культуру и хороших людей. Свое знакомство с Украиной он начал еще после коронавируса, а через некоторое время встретил будущую избранницу.

"Я бы сказал, что это очень недооцененная страна, потому что мы можем жить очень хорошую жизнь с нашими друзьями. Люди здесь очень дружелюбные, хорошая культура и еда. Я очень люблю мою жизнь в Украине, и я хочу остаться здесь", - рассказал Рис.

"Я вижу наше будущее здесь. Мы хотим остаться здесь вместе. У Украины очень светлое будущее, и я должен быть здесь, чтобы почувствовать это", - продолжил он.

&quot;Хочу остаться здесь&quot;: муж-иностранец Ирины Сопонару объяснил, почему выбрал для жизни УкраинуПара в день свадьбы (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

Рис и украинский язык

Более того, за время своего пребывания в Украине муж известной актрисы успел выучить украинский. Он озвучил свое мнение на этот счет и объяснил, почему это для него важно.

"Я живу здесь три с половиной года, и для меня очень важно знать местный язык, чтобы понимать живущих здесь людей. Я начал учить украинский язык полгода назад. Мой ближайший друг - укІраинец в Лондоне. И когда я жил в Лондоне, мы много раз ездили в Украину в отпуск", - пояснив Рис.

"Моя история в Украине началась гораздо раньше. После ковида я хотел покинуть Лондон и попробовать жизнь в новом городе. Я приехал в Киев, и мы познакомились с Ирой. И вот мы здесь. Через пять месяцев своего пребывания в Киеве я познакомился с ней", - также сказал британец.

К слову, отношения пары начались в 2021 году. В период полномасштабной российско-украинской войны, как делилась Сопонару, их связь стала еще крепче. Они выезжали на время за границу, однако впоследствии приняли решение вернуться. В мае прошлого года мужчина сделал предложение звезде, а о своей свадьбе они сообщили в конце мая этого года.

Ранее Боржемская честно призналась, почему не решается на новые отношения после развода с Узелковым.

Также украинский актер рассказал о коллеге, который едва не разрушил его брак.

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