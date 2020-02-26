Можлива посуха в результаті теплої зими може стати викликом для України, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Тепла зима в Україні може спровокувати посуху

Можлива посуха через нестачу води в річках може стати серйозним викликом для України. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході презентації онлайн-платформи Eco Platform, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такої теплої і безсніжної зими в Україні давно не було.

"З точки зору можливої посухи, ми проводили в рамках діяльності Водагентства нараду. Це серйозний виклик, якого в країні раніше не було. Така зима була колись у дев'яностих роках. Ми обговорюємо питання, як збільшувати меліорацію і збільшувати площі під зрошення", - заявив Оржель.

За його словами, міністерство намагається визначити, як боротися з потенційною проблемою.

Як писав Styler, агрокліматолог Тетяна Адаменко заявила, що клімат в Україні сильно зміниться через глобальне потепління, яке спостерігається на всій планеті. Зима в нашій країні видалася без снігу, осінь була тепла. Всі ці фактори дуже вплинуть на майбутній урожай.

Зазначимо, згідно синоптикам Gismeteo, в перших числах березня в Україні встановиться сонячна малохмарна погода з показниками +11... +15 градусів. Вночі температура буде плюсовою.