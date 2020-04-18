У Києві за добу зафіксували 30 пожеж

Найбільша площа загоряння зафіксована в Деснянському і Голосіївському районах столиці
У Києві за останню добу зафіксували 30 пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови столиці Віталія Кличка.
Зокрема, зафіксовані пожежі в екосистемах столиці. Пожежа трав'яного настилу в 4 осередках загальною площею 1,3 гектара:
За словами Кличка, на цей час ці загоряння вже ліквідовані.
Нагадаємо, 16 квітня у Києві в повітрі були зафіксовані продукти горіння в результаті пожеж в Чорнобильській зоні та Житомирській області.
Раніше повідомлялося, що лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження досі не можуть ліквідувати через декілька причин. Зокрема, вітер ускладнює процес ліквідації пожежі.
Станом на 18 квітня в Чорнобильській зоні досі тліє трав'яний настил і деревина в пройдених вогнем осередках. Тління спостерігається на території чотирьох лісництв. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки.
Раніше РБК-Україна також писало, що через негоду в столиці обрушилася тимчасова конструкція Подільського моста, за день було госпіталізовано п'ять осіб.