Пожежа - показуха: в Одесі розгромили клуб після концерту російської зірки

Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі викликала протести активістів після скандального виступу російського музиканта

Пожежа в Одесі стала днем національної жалоби, але російський музикант Алішер Моргенштерн (Morgenshtern) назвав скорботу українців "гове**ою показухою" і закликав замість дня жалоби влаштувати "день крику". Після цього активісти принесли під клуб Palladium шини, розмалювали двері написами "Сепарклуб закритий", влаштували погром всередині і змусили власника закладу вибачитися. Про це пишуть місцеві видання.

Нагадаємо, скандальний 21-річний реп-музикант і блогер Моргенштерн зі сцени одеського клубу Palladium дозволив собі подібні висловлювання. Російський виконавець розважав публіку на вихідних, незважаючи на трагічні події в місті.

Під нічний клуб Одеси принесли шини (фото: Думська)

Активісти під входом в клуб поклали шини, обмалювали його балончиками з червоною фарбою, після чого зайшли всередину. З власником Palladium Валерієм Твердовським вдалося зустрітися не відразу. Але пізніше він вийшов до них, публічно вибачився і сказав, що подібне більше не повториться.

Активісти увірвалися в нічний клуб Palladium (відео: YouTube/Думська)

Директор закладу намагався пояснити, що він не знав, що Morgenshtern може витворити подібне. Мовляв, з артистами він особисто не домовляється, не зустрічається. А при виборі запрошених зірок, вони орієнтуються на їх інтернет-популярність.

Palladium, сьогодні, концерт Morgenshtern "...Давайте влаштуємо замість дня жалоби день крику..." На відео мати Опубліковано Подслушано Одеса Неділя, 8 грудня 2019 р.

Російський музикант назвав пожежу в Одесі показухою (відео: facebook.com/odessahello)

Нагадаємо, під руїнами згорілого 4 грудня будинку Асвадурова на розі Троїцької та Пушкінської знайшли вже 10 загиблих. 16-річна студентка Ксенія Бабенко загинула, вистрибнувши з вікна, а пожежник Сергій Шатохін помер 7 грудня у лікарні, так і не прийшовши до тями.