Кількість загиблих в пожежі в Одесі перевищила 10

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники знайшли ще два тіла

В результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, рятувальники знайшли тіла ще двох людей.

"Станом на 7:15 9 грудня знайдено ще два тіла. Проводяться заходи щодо їх впізнання", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 10 загиблих в результаті пожежі в Одесі.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN (з вилітом стріли 65 м), триває розбір конструкцій на цокольному поверсі.

Нагадаємо, 4 грудня у одеському коледжі економіки сталась масштабна пожежа.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.

Крім цього, 6 грудня уряд створило комісію з розслідування причин пожежі в одеському коледжі. Комісія буде розслідувати причини пожежі до 20 грудня.

Як відомо на місці пожежі в коледжі в Одесі тривають пошуково-рятувальні роботи. Також був опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі.