ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість загиблих в пожежі в Одесі перевищила 10

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 08:21
Кількість загиблих в пожежі в Одесі перевищила 10
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники знайшли ще два тіла

В результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, рятувальники знайшли тіла ще двох людей.

"Станом на 7:15 9 грудня знайдено ще два тіла. Проводяться заходи щодо їх впізнання", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 10 загиблих в результаті пожежі в Одесі.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN (з вилітом стріли 65 м), триває розбір конструкцій на цокольному поверсі.

Нагадаємо, 4 грудня у одеському коледжі економіки сталась масштабна пожежа.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.

Крім цього, 6 грудня уряд створило комісію з розслідування причин пожежі в одеському коледжі. Комісія буде розслідувати причини пожежі до 20 грудня.

Як відомо на місці пожежі в коледжі в Одесі тривають пошуково-рятувальні роботи. Також був опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі.

Після пожежі в коледжі в Одесі залишаються зниклими безвісти 8 осіб Пожежа в Одесі: остання перевірка відбулася 5 років тому
Новини України Одесазагибліпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся