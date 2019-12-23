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У Києві горів гуртожиток

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 05:17
У Києві горів гуртожиток
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Горів один з гуртожитків у студмістечку НАУ

У Києві за адресою вулиця Ніжинська, 29б сталась пожежа в гуртожитку №8 Національного Авіаційного Університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформатор.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 00:35.

У ході обстеження будівлі з'ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху. Його оперативно ліквідували. Це була не житлова кімната. З будівлі евакуювали більше 300 студентів.

Після ліквідації в приміщення студентів не впустили. Щоб вони не мерзли, вони попрямували в найближчі корпуси гуртожитків, щоб перечекати, поки хлопців пустять назад. На місці працювало 14 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Деталі інциденту з'ясовуються.

РБК-Україна писало, що в Старобільську Луганської області виникла пожежа в інтернаті, в результаті якого загинули люди.

Наапомним, у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

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