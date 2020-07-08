Пожежа в хостелі з українцями у Польщі: став відомий мотив палія

Підпал хостелу з українцями в Польщі у місті Погожице в комуні Хшанув влаштував 42-річний місцевий житель. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник пішов на злочин навмисно.

Зараз підозрюваний заарештований. Районний суд задовольнив клопотання прокурора і застосував запобіжний захід щодо поляка у вигляді 3-місячного попереднього ув'язнення. Про це передає Chrzanow.Naszemiasto.

Палієві загрожує до 10 років в'язниці за "створення ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю багатьом особам або майну у великих розмірах".

Інцидент стався в минулу суботу після обіду, коли в старенькій будівлі, в якій розташований готель, почалася пожежа. Люди самостійно покинули палаючий хостел, причому деяким довелося вистрибувати з вікна, але ніхто не постраждав.

Пожежа охопила в основному перший поверх будівлі. Гасили його понад 90 пожежників. Вогонь вдалося локалізувати приблизно за дві години, але повністю ліквідувати змогли тільки вранці в неділю. Будівля має каркасну конструкцію з багатошаровими стінами, тому заходи тривали так довго.

В цьому хостелі основними орендарями є громадяни України, які приїхали в Польщу на заробітки. Зазначається, що там проживали сімейні пари, навіть з дітьми. Загалом це 12 людей.

Більшість мешканців готелю були зайняті в бізнесі власника: займалися будівництвом у сусідніх виробничих компаніях.

За словами представника поліції, 42-річний поляк з Хшанува, також орендар, був важкою та конфліктною людиною. Тривалий час він створював проблеми іншим мешканцям.

"Однак конфлікт був заснований не на національному, а на особистому ґрунті. У нього був конфлікт з іншим поляком", - розповіла Катаріна Добковська з Хшанувської поліції.

За версією слідства, зловмисник влаштував пожежу навмисно - про це переконливо свідчать зібрані докази. Чоловік був затриманий в той же день.

Будівля в результаті пожежі майже повністю згоріла. Зараз в ній вже ніхто не проживає. Власник хостелу та роботодавець надали всім орендарям житло в іншому готелі.

"Ми не отримали прохання про допомогу людям, які втратили свої домівки", - пояснює мер Хшанува Роберт Машиашек.

Раніше повідомлялося, що недавно у Польщі зіткнулися кілька автобусів, серед поранених українці.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Німеччині п'яні польські далекобійники жорстоко побили українців.