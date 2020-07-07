У Польщі підпалили хостел з українцями: з'явилися фото і деталі

У Польщі загорівся хостел (колаж: РБК-Україна)

У Польщі сталася пожежа в хостелі, де жили українці

У Польщі підпалили хостел, де жило 12 осіб, більшість з них заробітчани з України. Пожежа сталася 5 липня в Погожице (Малопольське воєводство). Ймовірних винуватців вже затримали. Ними виявилися поляки, які жили там же. Їхні мотиви поки невідомі.

Пожежа сталася вночі, але, на щастя, жертв вдалося уникнути. Людей оперативно евакуювали з палаючого будинку. Як повідомляє Gazeta Krakowska, мова поки що йде про дві версії - крім підпалу розглядається ймовірність короткого замикання.

На щастя всі, хто знаходився у двоповерховій будівлі, включаючи громадян України, встигли вчасно покинути приміщення, інакше біди було б не уникнути - адже хостел згорів майже дотла.

Роботодавець вже надав українцям нове житло, а госпіталізація не знадобилася.

Пожежа в хостелі в Польщі (фото: gazetakrakowska.pl)

Раніше ми писали, що постраждалі від вибуху будинку на Позняках в Києві вперше побачили нові квартири, сертифікати на які їм вручив Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що у Новій Каховці сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці, з'явилося фото і відео інциденту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко