У Польщі зіткнулися кілька автобусів, серед поранених українці

Фото: один з автобусів (скрін з відео miastokolobrzeg.pl)

Загалом поранення отримали 14 пасажирів

У Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса. Поранення отримали дві українки.

Про це РБК-Україна повідомив директор консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.

За його словами, інцидент стався учора близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина у Західнопоморському воєводстві.

"Сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією консульства України в Гданську, внаслідок ДТП 2 громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомив Погорєльцев.

За його словами, одній українці вже надано першу медичну допомогу та виписано з лікарні.

"Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні місті Колобжег, загрози її життю немає", - додав він.

До надання допомоги українкам залучено почесного консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі КУ в Гданську та ДКС.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час руху автобуси не розминулися на дорозі, зіткнувшись лоб у лоб. Внаслідок ДТП поранення отримали 14 пасажирів.

Нагадаємо, це вже не перше ДТП з пораненими українцями у Польщі.

Кілька днів тому біля польського міста Богуславіце зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України, постраждали кілька десятків українців.

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Автор: Анастасия Светлевская