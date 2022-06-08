Пожалійте свою пральну машину: класичні помилки, які роблять майже всі

Пральна машина - один з найгеніальніших винаходів людства. Ви тільки уявіть, як це - прати вручну? Це дійсно важка виснажлива праця, яку вам треба буде робити, якщо ваша помічниця вийде з ладу.

Ми зібрали найпоширеніші помилки у користуванні пральною машиною, які можуть вивести її пошкодити.

Забагато миючого засобу

Більшість людей думає, що чим більше, тим краще. Однак це не стосується прання.

Використання занадто великої кількості миючого засобу у пральній машині може призвести лише до серйозних проблем. Зокрема, мова йде про надлишок піни, яка може заблокувати дренаж.

Більше того, занадто велика кількість миючого засобу може заблокувати його надходження до барабана. Таким чином речі можуть залишитись брудними.

Надлишок піни може нашкодити пральній машині (фото: pixabay)

Сторонні предмети в барабані

Другою класичною помилкою є потрапляння сторонніх предметів до барабана з кишень тощо - це одна з найпоширеніших причин виклику майстра.

Білизну та шкарпетки треба прати в мішках

За статистикою, більшість проблем, пов’язаних з пральною машиною, стосуються барабана. Мішок для прання гарантує, що після прання у вас залишиться така ж кількість шкарпеток та спідньої білизни, яку ви поклали на початку.

Головне, що дрібні предмети не потраплять у фільтр і не призведуть до його засмічення.

Крім того, ваш одяг буде в безпеці, оскільки дрібні деталі не застрягатимуть у барабані і пошкоджуватися.

Шкарпетки і нижню білизну потрібно прати в спеціальному мішку (фото: pixabay)

Треба частіше чистити фільтр

Фільтри в пральних машинах дуже важливі. Вони збирають усі дрібниці, яких насправді не повинно бути, як-от, монети, папірці, жувальні гумки та інші речі.

Чистити фільтр треба чотири рази на рік. Все залежить від інтенсивності використання пральної машини. Якщо відчувається неприємний запах або машина не виконує свою роботу належним чином, слід чистити фільтр частіше.

Вчасно чистіть фільтр (фото: instagram.com) Не кладіть забагато речей у барабан

Навіть якщо у вас величезна купа брудної білизни, не варто перевантажувати машину.

По-перше, одяг буде недостатньо чистим.

По-друге, перевантаження машини скорочує термін служби її деталей.

Звичайно, прати лише кілька дрібних речей також не варіант, оскільки це не практично.

Ідеальне навантаження таке:

для бавовни та льону завантажте 3/4 машини

для синтетики завантажте 1/2 частини машини

для вовни завантажте 1/3 частини машини

Не перевантажуйте барабан (фото: pexels)

Неправильно встановлена пральна машина

Іноді пральну машину ламають не наші звички, а спосіб її встановлення.

Під час останньої фази прання барабан обертається на високих оборотах, тому машина може трястися. Ось найбільш ймовірні причини, чому пральна машина може "злітати":

підлога не зовсім рівна

транспортувальні болти все ще на машині

поламані підшипники або амортизатори

Встановлюйте машину правильно (фото: pixabay)

Засоби для чищення, які не призначені для пральних машин

В інструкції експлуатації сказано, що не можна використовувати миючі засоби, крім тих, які спеціально створені для пральних машин.

Що станеться, якщо використати засіб для ручного прання або інший мильний миючий засіб? Занадто багато піни може зламати машину.

Читайте уважно інструкцію на пральному порошку (фото: instagram.com)

Частіше мийте пральну машину

Якщо машина починає погано пахнути, більшість з нас ігнорує це, просто додає більше миючого засобу та намагається не залишати білизну в барабані.

Але поява поганого запаху є наслідком забруднення внутрішніх деталей машини, появи цвілі або несправності деяких запчастин чи функцій.

Крім очищення фільтра, слід також увімкнути режим миття барабана. Якщо такий режим відсутній, ви можете включити звичайне прання при високій температурі з додаванням оцту, але без білизни всередині.

Тому краще тримати дверцята пральної машини відкритими, коли вона не використовується. Також спробуйте висушити лоток для миючих засобів.

Мийте пральну машину часто (фото: freepik)

М’яка вода - запорука довгої роботи пралки

Всі знають, що вода з-під крана шкідлива для нашого здоров’я. Тому ми купуємо бутельовану воду, або використовуємо фільтри. Чудово, що ми дбаємо про своє здоров’я. Але хто буде дбати про пральну машину?

Жорстка вода погіршує стан деталей та якість прання і призводить до утворення накипу.

Щоб перевірити, наскільки жорстка ваша вода, проведіть невеликий тест.

Вам знадобиться рідке мило, вода і прозора пляшка. Наповніть 1/3 пляшки водопровідною водою. Додайте кілька крапель рідкого мила, закрийте кришку і струсіть пляшку. Якщо вода стає дуже непрозорою або вона має молочний колір, ймовірно, у вас жорстка вода.

І навпаки: якщо на поверхні є піна, а вода залишається прозорою, у вас м’яка вода.

Якщо у вас жорстка вода, потрібно використовувати більше миючого засобу.

Не залишайте випрану білизну в машині більш ніж на 12 годин

Іноді нам доводиться змінювати наші плани через прання. Коли стається так, що нам потрібно вийти з дому, але прання ще не закінчилось, доводиться чекати зайвий час, якого немає.

Однак експерти кажуть, що немає нічого погано в тому, щоб залишити чисту білизну в барабані на кілька годин. "Кілька" годин можна перевести як приблизно 8-12 годин, а не тижні.

Експерти стверджують, якщо ви тримаєте машину в чистоті, чистите барабан і тримаєте дверцята відкритим. Неприємного запаху, швидше за все, не буде.

Вчасно вивішуйте білизну (фото: freepik)