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Як позбутися неприємного запаху в пральній машині: засіб є в кожному домі

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П'ятниця 18 лютого 2022 16:17
Як позбутися неприємного запаху в пральній машині: засіб є в кожному домі Фото: Як очистити пральну машину без зусиль (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто в пральній машинці при постійному використанні виникає неприємний запах.

Як його позбутися розповіли експерти, пише Express.

Блогер і експерт з прибирання місіс Хінч поділилася своїм лайфхаком з очищення від запаху пральної машини. Для цього вам знадобиться всього лише один продукт - харчова сода.

У чому полягає спосіб

"Я змішую питну соду і оцет в пасту, і кладу її в ящик своєї пральної машини. Я також вважаю, що це рішення добре підходить для відбілювання сорочок", - написала експерт з прибирання.

Якщо ви виявили пляму на одязі - нанесіть на неї пасту з соди і оцту, а потім відправте в прання.

Як позбутися неприємного запаху в пральній машині: засіб є в кожному доміПасту з соди та оцту зробити легко (скріншот express.co.uk)

Помістіть питну соду в ящик пральної машини, щоб видалити будь-які неприємні запахи, які можуть доноситися в машині.

При змішуванні оцет розщеплює харчову соду, виділяючи вуглекислий газ, який сприяє очищенню.

Суміш також може допомогти освіжити стоки і плями від жорсткої води.

Харчова сода - це продукт, який продається в будь-якому магазині або маркеті.

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