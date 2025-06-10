Тренер Дженнифер Энистон раскрыла секреты, которые помогут построить тело мечты
Тренер Дженнифер Энистон Дени Коулман раскрыла два эффективных совета, которые способствуют достижению как быстрых, так и длительных результатов в спорте. Также она назвала оптимальное количество тренировок в неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health.
Как часто заниматься спортом
При установлении регулярного режима тренировок одним из первых шагов является определение частоты тренировок. Слишком частые занятие могут привести к перетренированности и отсутствию последовательности, поэтому вы не увидите результатов.
Тренер всегда рекомендует заниматься спортом 3-4 раза в неделю.
"Четыре - это мечта тренера, тогда как три - это немного реалистичнее для графиков людей", - сказала эксперт.
Также она назвала привычки, которых стоит придерживаться, если вы начинаете тренироваться с нуля.
Дженнифер Энистон и Дени Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)
Начните с малого
По словам эксперта, это звучит так банально и просто, но "я бы ежедневно выбирала последовательность, а не интенсивность".
Стоит ежедневно добавлять любое движение в свою жизнь. Начните с малого, а затем постепенно увеличивайте масштабы.
Одна из основных ошибок людей - это выполнять сразу интенсивные тренировки. Тогда мышцы, суставы и сердце могут не выдержать, что приведет к травмам или переутомлению.
Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым физическим нагрузкам. Начиная с малого, вы даете ему возможность постепенно адаптироваться. Также это повышает мотивацию и желание продолжать тренировки.
Не давите на себя
Эксперт отметила, что не нужно всегда истощаться на все 100%. Тело требует времени для адаптации к новым нагрузкам. Если давать ему слишком много сразу, организм не успевает восстановиться.
Поэтому в начале занятий спортом лучше прислушиваться к своему телу, начинать с умеренных нагрузок и постепенно их увеличивать. Это поможет избежать проблем и сделает тренировки приятными и полезными.
Дженнифер Энистон и Дэни Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)
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