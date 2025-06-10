Тренер Дженнифер Энистон раскрыла секреты, которые помогут построить тело мечты

Тренер Дженнифер Энистон Дени Коулман раскрыла два эффективных совета, которые способствуют достижению как быстрых, так и длительных результатов в спорте. Также она назвала оптимальное количество тренировок в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health .

Как часто заниматься спортом

При установлении регулярного режима тренировок одним из первых шагов является определение частоты тренировок. Слишком частые занятие могут привести к перетренированности и отсутствию последовательности, поэтому вы не увидите результатов.

Тренер всегда рекомендует заниматься спортом 3-4 раза в неделю.

"Четыре - это мечта тренера, тогда как три - это немного реалистичнее для графиков людей", - сказала эксперт.

Также она назвала привычки, которых стоит придерживаться, если вы начинаете тренироваться с нуля.

Дженнифер Энистон и Дени Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)

Начните с малого

По словам эксперта, это звучит так банально и просто, но "я бы ежедневно выбирала последовательность, а не интенсивность".

Стоит ежедневно добавлять любое движение в свою жизнь. Начните с малого, а затем постепенно увеличивайте масштабы.

Одна из основных ошибок людей - это выполнять сразу интенсивные тренировки. Тогда мышцы, суставы и сердце могут не выдержать, что приведет к травмам или переутомлению.

Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым физическим нагрузкам. Начиная с малого, вы даете ему возможность постепенно адаптироваться. Также это повышает мотивацию и желание продолжать тренировки.

Не давите на себя

Эксперт отметила, что не нужно всегда истощаться на все 100%. Тело требует времени для адаптации к новым нагрузкам. Если давать ему слишком много сразу, организм не успевает восстановиться.

Поэтому в начале занятий спортом лучше прислушиваться к своему телу, начинать с умеренных нагрузок и постепенно их увеличивать. Это поможет избежать проблем и сделает тренировки приятными и полезными.

Дженнифер Энистон и Дэни Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)