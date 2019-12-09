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Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик "ДНР" (фото)

STYLERЖиття    09.12.2019 - 20:41
Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик "ДНР" (фото)
Бойовик "ДНР" загадково загинув на Донбасі (фото: facebook.com/abazia)

На Донбасі загинув черговий бойовик "ДНР"

Бойовик "ДНР" Олександр Дулатов загинув на Донбасі. У мережі підозрюють, що чоловік 1991 року народження був ліквідований своїми ж після затримання. Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що Дулатова вбили ще 29 листопада. При цьому бойовик був затриманий влітку в кафе на окупованій території. При обшуку у нього знайшли чотири гранати РГД-5, запали до гранат, а також патрони.

Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик &quot;ДНР&quot; (фото)

Судячи з його сторінці в соцмережі, у бойовика залишилася дружина і троє дітей, 13, 10 та 3 років. До початку вторгнення РФ Дулатов жив у місті Сніжному, де працював на заводі мінеральних вод.

Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик &quot;ДНР&quot; (фото)Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик &quot;ДНР&quot; (фото)

Зловили з арсеналом зброї: на Донбасі загадково загинув бойовик &quot;ДНР&quot; (фото)

Скріншоти: twitter.com/Shtirlitz53

Нагадаємо, що в Донецьку окупантам піднесли патріотичний привіт від військових ЗСУ. Хтось повісив на житловий будинок плакат із привітанням з Днем ЗСУ. На плакаті було сказано, що місто чекає звільнення від російських бойовиків.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти поранили українського воїна з невідомої зброї. Російські літаки скидають новий вид бомб, які вибухають у повітрі на невеликій висоті. При цьому дрібні осколки розлітаються в сторони і наносять поранення українським бійцям.

Вперше нову зброю помітили поряд з ділянкою розведення військ біля села Сива Луганської області.

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