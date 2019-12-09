Поймали с арсеналом оружия: на Донбассе загадочно погиб боевик "ДНР" (фото)

Боевик "ДНР" загадочно погиб на Донбассе (фото: facebook.com/abazia)

На Донбассе погиб очередной боевик "ДНР"

Боевик "ДНР" Александр Дулатов погиб на Донбассе. В сети подозревают, что мужчина 1991 года рождения был ликвидирован своими же после задержания. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Дулатова убили еще 29 ноября. При этом боевик был задержан летом в кафе на оккупированной территории. При обыске у него нашли четыре гранаты РГД-5, запалы к гранатам, а также патроны.

Судя по его странице в соцсети, у боевика осталась жена и трое детей, 13, 10 и 3 лет. До начала вторжения РФ Дулатов жил в городе Снежном, где работал на заводе минеральных вод.

Скриншоты: twitter.com/Shtirlitz53

Напомним, что в Донецке оккупантам преподнесли патриотический привет от военных ВСУ. Кто-то повесил на жилой дом плакат с поздравлением с Днем ВСУ. На плакате было сказано, что город ждет освобождения от российских боевиков.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты ранили украинского воина из неизвестного оружия. Российские беспилотники сбрасывают новый вид бомб, которые взрываются в воздухе на небольшой высоте. При этом мелкие осколки разлетаются в стороны и наносят ранения украинским бойцам.

Впервые новое оружие заметили рядом с участком разведения войск возле села Сизое Луганской области.