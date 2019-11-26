"Доцент" сходив на Кобзона: на Донбасі самоліквідувався бойовик

На Донбасі помер бойовик (Колаж РБК-Україна)

На Донбасі помер бойовик з позивним "Доцент"

На Донбасі 16 листопада 2019 року самоліквідувався один з бойовиків Юрій Єрмолаєв по кличці "Доцент". Про його смерть у соцмережах повідомив український військовий і патріот Анатолій Штефан (Штірліц). Також наш боєць опублікував фотографії терориста.

На Донбасі помер Юрій Єрмолаєв (Анатолій Штефан/Telegram)

"16.11.19 Єрмолаєв "Доцент" Юрій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Тромб", - написав офіцер ЗСУ.

Причина смерті терориста - у нього відірвався тромб. Принаймні так повідомляють люди в соцмережах.

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Відомо, що бойовик входив у чорний список бази "Миротворець". Судячи за даними сайту, бойовик народився в 1961 році в Луганській області у місті Артемівськ. У нього залишилася дружина Єрмолаєва Тетяна Володимирівна.

Як ми раніше писали, в зоні проведення бойових дій на Донбасі українські військові ліквідували ще одного бойовика "ДНР". На цей раз ним виявився місцевий мешканець Донецька Олег Головнев по кличці "Терентій". Його смерть настала 12 листопада.