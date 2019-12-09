У Донецьку окупантам піднесли патріотичний привіт від ВСУ (фото)

У Донецьку нагадали про українську армію (фото: Andrew Butko/wikimedia.org)

В окупованому Донецьку людям нагадали про День ЗСУ

У Донецьку невідомі повісили на житловий будинок плакат із привітанням з Днем ЗСУ. Також на ньому написано, що місто чекає звільнення від російської окупації. Про цей факт на своїй сторінці в Facebook написала журналіст Олена Риковцева, яка підтримує Україну. За її словами, фото їй надіслала подруга з Донецька, яка там живе.

"У мене на Фейсбуці є друг з Донецька, яка взагалі дуже багато сил кладе на те, щоб пояснювати людям, що живуть на мирних територіях України, що в так званій "ДНР" зовсім не суцільно "ватники" і "сепари", що це не було їх вибором, та "влада", яка там править сьогодні, що вони чекають свободи від бандитів, вони чекають нормального життя з іншою Україною Вона постить ось такі фотографії", - написала Риковцева.

Донецьку піднесли сюрприз бойовикам (фото: facebook.com/elena.rykovtseva)

Також росіянка висловила надію, що на зустрічі в нормандському форматі, яка проходить 9 грудня в Парижі, президент Зеленський зможе домовитися з Путіним про припинення війни.

"Ну і дай бог Зеленському хоч щось зробити сьогодні в Парижі для мого друга. Для світу в Донбасі, для однієї великої неподільної України", - підсумувала Риковцева.

У коментарях люди висловили свої думки з приводу фото.

Що може Зеленський, якщо навіть західні лідери гнуться перед бандитом з підворіття?

Я не вірю, що там багато проукраїнських людей, думаю, що десь близько 75% за Росію. Треба було Петі не здавати Луганськ і Донецьк, коли там взагалі купка військових була.

73% проголосували проти війни з Росією, за переговори. Ті хто зараз виходить в черговий раз на Майдан програли з розгромним рахунком. Їм незрозуміло? Час їх пішло.

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