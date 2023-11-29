Поезд в Вену и Будапешт: какие цены на билеты, есть ли СВ-вагоны и сколько "торчать" на границе

Сколько стоят билеты

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2 500 гривен. То есть почти на 1 000 гривен дешевле, чем на поезд прямого сообщения Киев - Вена вагонами класса "риц".

Почему нельзя купить билеты в приложении УЗ

Такая опция, говорят в "Укрзализныце", появится "уже ориентировочно в ближайшие недели". В настоящее время билеты в Вену можно приобрести только через билетные кассы.

"Упростить покупку билетов в международном сообщении через онлайн-сервисы является одним из наших приоритетов. На самом деле это сложный процесс изменений в международных договорах, но мы на финишной прямой к этим изменениям по сообщению с Австрией. Сейчас изменения на согласовании у австрийской стороны. Поэтому с нетерпением ждем возможности ввести онлайн-продажу в Вену", - добавили в "УЗ".

Есть ли в поезде купе типа "СВ"

К величайшему сожалению, говорят в компании, в связи с отсутствием в парке свободных вагонов категории "СВ", данный вагон в этом поезде не предусмотрен. Однако у пассажиров есть возможность выкупить отдельное купе при оформлении проездных документов на интересующий их маршрут.

"Таможня снова в Чопе два часа продержит, а венгерский поезд уйдет и бегай потом по Захоне, как ужаленный, да?!"

"Это поезд является прямым", - успокаивают в "УЗ".

Отправление поезда будет из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31-00:23, Чоп 06:20. На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп - Вена, которая будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт - Келети 14:20-14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20. .

На обратном пути поезд №143 Вена - Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт - Келети 13:19-13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться с Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18-06:20, прибытие в Киев в 13:12 (Ровно 09:51, Луцк 11:30).

В "УЗ" уверяют: пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована, то есть поезд всегда будет ждать всех пассажиров.

Планируется поезд Киев-Берлин

Восстановление прямого поезда из Киева в Берлин в ближайшее время не предполагается.

"Укрзализныця" вместе с партнерами - железными дорогами Польши и Германии - наладили систему удобных и быстрых поездок из Украины в Германию с пересадкой в польском Перемышле и Варшаве. Добраться из Киева в Варшаву и Перемышль можно семью парами поездов формирования "Укрзализныци", где можно осуществить пересадку на поезда в Берлин", - объяснили в "УЗ".

А когда будет поезд в Болгарию и Румынию

По словам работников "УЗ", их компания "работает над расширением международного сообщения в страны ЕС". И интригуют: "следите за анонсами".

Заметим, что в комментариях к постам в Facebook "Укрзализныци" очень много вопросов именно о прямом поезде на Бухарест.

Но сейчас единственный удобный вариант доехать из Украины поездом в Румынию - использовать поезд № 351/352 Киев - Кишинев, которым можно добраться до станции Унгень в Молдове, а оттуда курсируют поезда формирования ГП "Железная дорога Молдовы" в города Яссы и Бухарест.