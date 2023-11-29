Поезд в Вену и Будапешт: какие цены на билеты, есть ли СВ-вагоны и сколько "торчать" на границе

С 10 декабря "Укрзализныця" запускает новый поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена. Кроме того, он станет комфортным способом путешествий для пассажиров, пользующихся рейсом №367/368 Луцк - Ровно - Чоп - Ужгород.
РБК-Украина (проект Styler) собрал самые распространенные вопросы об этом поезде - от стоимости билетов до класса вагонов - и ответы на не только них, но и о прямых поездах в Бухарест и Берлин, которых (оказывается) так не хватает многим пассажирам.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook- страница "Укрзализныци".
Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2 500 гривен. То есть почти на 1 000 гривен дешевле, чем на поезд прямого сообщения Киев - Вена вагонами класса "риц".
Такая опция, говорят в "Укрзализныце", появится "уже ориентировочно в ближайшие недели". В настоящее время билеты в Вену можно приобрести только через билетные кассы.
"Упростить покупку билетов в международном сообщении через онлайн-сервисы является одним из наших приоритетов. На самом деле это сложный процесс изменений в международных договорах, но мы на финишной прямой к этим изменениям по сообщению с Австрией. Сейчас изменения на согласовании у австрийской стороны. Поэтому с нетерпением ждем возможности ввести онлайн-продажу в Вену", - добавили в "УЗ".
К величайшему сожалению, говорят в компании, в связи с отсутствием в парке свободных вагонов категории "СВ", данный вагон в этом поезде не предусмотрен. Однако у пассажиров есть возможность выкупить отдельное купе при оформлении проездных документов на интересующий их маршрут.
"Это поезд является прямым", - успокаивают в "УЗ".
Отправление поезда будет из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31-00:23, Чоп 06:20. На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп - Вена, которая будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт - Келети 14:20-14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20. .
На обратном пути поезд №143 Вена - Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт - Келети 13:19-13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться с Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18-06:20, прибытие в Киев в 13:12 (Ровно 09:51, Луцк 11:30).
В "УЗ" уверяют: пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована, то есть поезд всегда будет ждать всех пассажиров.
Восстановление прямого поезда из Киева в Берлин в ближайшее время не предполагается.
"Укрзализныця" вместе с партнерами - железными дорогами Польши и Германии - наладили систему удобных и быстрых поездок из Украины в Германию с пересадкой в польском Перемышле и Варшаве. Добраться из Киева в Варшаву и Перемышль можно семью парами поездов формирования "Укрзализныци", где можно осуществить пересадку на поезда в Берлин", - объяснили в "УЗ".
По словам работников "УЗ", их компания "работает над расширением международного сообщения в страны ЕС". И интригуют: "следите за анонсами".
Заметим, что в комментариях к постам в Facebook "Укрзализныци" очень много вопросов именно о прямом поезде на Бухарест.
Но сейчас единственный удобный вариант доехать из Украины поездом в Румынию - использовать поезд № 351/352 Киев - Кишинев, которым можно добраться до станции Унгень в Молдове, а оттуда курсируют поезда формирования ГП "Железная дорога Молдовы" в города Яссы и Бухарест.
Раньше мы рассказывали о новом и уникальном поезде-кухне. Смотрите, как он выглядит.
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