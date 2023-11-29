Поїзд у Відень і Будапешт: які ціни на квитки, чи є СВ-вагони і скільки "стирчати" на кордоні

Скільки коштують квитки

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2 500 гривень. Тобто майже на 1 000 гривень дешевше, аніж на потяг прямого сполучення Київ - Відень вагонами класу "ріц".

Чому не можна купити квитки у застосунку УЗ

Така опція, кажуть в "Укрзалізниці", з'явиться "вже орієнтовно у найближчі тижні". На цей момент квитки до Відня можна придбати лише через квиткові каси.

"Спростити купівлю квитків у міжнародному сполученні через онлайн-сервіси є одним з наших пріоритетів. Насправді це складний процес змін до міжнародних договорів, але ми на фінішній прямій до цих змін по сполучення з Австрією. Зараз зміни на погодженні в австрійської сторони. Тому з нетерпінням чекаємо можливості запровадити онлайн-продаж до Відня", - додали в "УЗ".

Чи є в потязі купе типу "СВ"

На превеликий жаль, говорять у компанії, у зв'язку з відсутністю в парку вільних вагонів категорії "СВ", цього вагона у цьому поїзді не передбачено. Проте пасажири мають змогу викупити окреме купе при оформленні проїзних документів на маршрут, який їх цікавить.

"Митниця знову в Чопі дві години протримає, а угорський поїзд піде і бігай потім по Захоні, як ужалений, так?!"

"Цей потяг є прямим", - заспокоюють в "УЗ".

Відправлення поїзда буде з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31-00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп - Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт - Келеті 14:20-14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень - Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт - Келеті 13:19-13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18-06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

В "УЗ" запевняють: пасажирам не варто хвилюватися за своє стикування в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою, тобто поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Чи планується поїзд Київ-Берлін

Відновлення прямого потягу з Києва до Берліна найближчим часом не передбачається.

"Укрзалізниця" разом з партнерами - залізницями Польщі та Німеччини - налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі та Варшаві. Дістатись з Києва до Варшави та Перемишля можливо сімома парами поїздів формування "Укрзалізниці", де можна здійснити пересадку на потяги до Берліна", - пояснили в "УЗ".

А коли буде поїзд до Болгарії й Румунії

За словами працівників "УЗ", їхня компанія "працює над розширенням міжнародного сполучення до країн ЄС". Й інтригують: "стежте за анонсами".

Зауважимо, що в коментарях до дописів у Facebook "Укрзалізниці" дуже багато питань саме про прямий поїзд на Бухарест.

Але наразі єдиний найзручніший варіант доїхати з України потягом до Румунії - використовувати поїзд № 351/352 Київ - Кишинів, яким можна дістатись що станції Унгень у Молдові, а звідти курсують потяги формування ДП "Залізниця Молдови" до міст Ясси та Бухарест.