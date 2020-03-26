Євросоюз захищатиме економічний суверенітет в умовах кризи, - президент ЄК

Фото: Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen)

Євросоюз не хоче залежати повністю від іноземних інвестицій

Не зважаючи на економічну кризу, яка виникла у зв'язку із коронавірусом та заходами, спрямованими на його стримування, Євросоюз намагатиметься захистити свій економічний суверенітет. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У відеозверненні щодо економічної ситуації вона зазначила, що країни-члени ЄС повинні обережно ставитися до прямих іноземних інвестицій.

"Я хочу бути абсолютно зрозумілою: ЄС є і залишатиметься відкритим для прямих іноземних інвестицій. Але ми маємо знайти баланс між цією відкритістю та необхідністю зберегти наш економічний суверенітет", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що розуміє - багато компаній тимчасово ослаблені кризою.

"Ми маємо піклуватися про них. Деякі сектори є ключовими для нашої безпеки, громадського здоров’я та суверенітету, такі як медичні заклади, медичні дослідження або стратегічна інфраструктура. Вони заслуговують особливої уваги. Але ми маємо знати, хто інвестує в такі компанії із закордону і з якою метою", - заявила президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що Єврокомісія представила у середу, 25 березня, інструкції, які мають допомогти країнам-членам у проведенні аналізу щодо прямих іноземних інвестицій. Також в інструкціях пояснюється, як потрібно оцінювати ці іноземні вливання з точки зору контролю або впливу над стратегічними компаніями.

Aujourd’hui, nouvelles lignes directrices pour protéger entreprises et infrastructures des prises de contrôle étrangères durant la crise. Soutien aux entreprises menacées. reste ouverte aux investissements étrangers mais a la responsabilité de protéger. pic.twitter.com/sriUtABOk0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2020

Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила пропозицію Європейської комісії призупинити дію пакту стабільності та зростання, який є базовим документом єврозони. Як наголошується в документі, призупинення пакту дозволить державам ЄС отримати гнучкість прийняття заходів для підтримки систем охорони здоров'я і оборони, а також економіки.