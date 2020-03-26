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Євросоюз захищатиме економічний суверенітет в умовах кризи, - президент ЄК

Новини » Економіка     26.03.2020 - 01:33
Євросоюз захищатиме економічний суверенітет в умовах кризи, - президент ЄК
Фото: Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen)

Євросоюз не хоче залежати повністю від іноземних інвестицій

Не зважаючи на економічну кризу, яка виникла у зв'язку із коронавірусом та заходами, спрямованими на його стримування, Євросоюз намагатиметься захистити свій економічний суверенітет. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У відеозверненні щодо економічної ситуації вона зазначила, що країни-члени ЄС повинні обережно ставитися до прямих іноземних інвестицій.

"Я хочу бути абсолютно зрозумілою: ЄС є і залишатиметься відкритим для прямих іноземних інвестицій. Але ми маємо знайти баланс між цією відкритістю та необхідністю зберегти наш економічний суверенітет", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що розуміє - багато компаній тимчасово ослаблені кризою.

"Ми маємо піклуватися про них. Деякі сектори є ключовими для нашої безпеки, громадського здоров’я та суверенітету, такі як медичні заклади, медичні дослідження або стратегічна інфраструктура. Вони заслуговують особливої уваги. Але ми маємо знати, хто інвестує в такі компанії із закордону і з якою метою", - заявила президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що Єврокомісія представила у середу, 25 березня, інструкції, які мають допомогти країнам-членам у проведенні аналізу щодо прямих іноземних інвестицій. Також в інструкціях пояснюється, як потрібно оцінювати ці іноземні вливання з точки зору контролю або впливу над стратегічними компаніями.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила пропозицію Європейської комісії призупинити дію пакту стабільності та зростання, який є базовим документом єврозони. Як наголошується в документі, призупинення пакту дозволить державам ЄС отримати гнучкість прийняття заходів для підтримки систем охорони здоров'я і оборони, а також економіки.

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