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Економіка єврозони може скоротитися на 15% через пандемію, - Reuters

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 21:44
Економіка єврозони може скоротитися на 15% через пандемію, - Reuters
Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Європейський центральний банк очікує спаду на 5-15%

Керівник Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила лідерів Європейського союзу про можливе скорочення економіки єврозони через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними дипломатичного джерела Reuters, на сьогоднішній відеоконференції глав держав і урядів Європейського союзу Лагард спрогнозувала, що економіка єврозони через пандемію може обвалитися на 15%.

Очільниця ЄЦБ зазначила, що запроваджені європейськими країнами заходи є недостатніми та пізніми, тому можливий спад в межах 5-15 відсотків.

Нагадаємо, раніше Лагард повідомляла, що останні економічні дані в єврозоні, свідчать про безпрецедентний спад, значне скорочення виробництва, а також швидке погіршення на ринках праці. Лагард назвала пандемію коронавірусу глобальною проблемою.

Також РБК-Україна писало, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. При цьому в МВФ очікують, що у 2021 році світова економіка зросте на 5,8%.

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Новини України ЕЦБКристин ЛагардеврозонаекономікаКоронавірус
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