З'явилося відео, як Богдан співав під час виступу Зеленського

Андрій Богдан співав пісні, поки Володимир Зеленський виступав на нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня. Так, після підписання спільного комюніке президент влаштував брифінг і відповів на питання журналістів про результати саміту.

Під час спілкування глава ОПУ Андрій Богдан раптом заспівав приспів пісні "Холодно" групи "Океан Ельзи".

Цей момент потрапив на відео і опублікований в мережі.

На кадрах видно, як після чергової відповіді Зеленського щодо переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним на полях нормандського саміту в паризькому Єлисейському палаці Богдан дав зрозуміти, що прес-конференцію пора закінчувати.

"Дякую, дякую", - сказав глава Офісу президента, який на брифінгу пізно ввечері стояв за спиною Зеленського, і заспівав: "Холодно", після чого засміявся.

Богдан заспівав пісню Вакарчука на брифінгу Зеленського після нормандських переговорів (Фото: скріншот)

Очевидно, що представник української делегації дійсно замерз, тому рядки з відомої пісні рок-музиканта і народного депутата Святослава Вакарчука найкраще підійшли для спонтанного натхнення.

"Дуже холодно", - сказав він, в той час як Зеленський намагався розчути питання журналіста про відмову Путіна визнавати присутність російських військових на Донбасі - мовляв, "іх-там-нєт".

Президент зазначив, що тема окупаційних військ РФ на Сході України піднімалася ним у розмові з Путіним, але без чітких результатів. Глава держави додав, що слід сконцентруватися на врегулюванні ситуації на Донбасі: "Давайте не будемо витрачати на це час, давайте вперед-вперед".

Після цього Зеленський та інші чиновники - члени делегації подякували журналістам за брифінг та пішли.

Відео: Богдан заспівав пісню Вакарчука на брифінгу Зеленського після нормандських переговорів