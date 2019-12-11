Появилось видео, как Богдан пел во время выступления Зеленского

Андрей Богдан пел песни, пока Владимир Зеленский выступал на нормандской встрече в Париже 9 декабря. Так, после подписания общего коммюнике президент устроил брифинг и ответил на вопросы журналистов о результатах саммита.

Во время общения глава ОПУ Андрей Богдан внезапно запел припев песни "Холодно" группы "Океан Ельзи".

Этот момент попал на видео и опубликован в сети.

На кадрах видно, как после очередного ответа Зеленского относительно переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в парижском Елисейском дворце Богдан дал понять, что пресс-конференцию пора заканчивать.

"Спасибо, спасибо", - сказал глава Офиса президента, который на брифинге поздно вечером стоял за спиной Зеленского, и запел: "Холодно", после чего засмеялся.

Богдан спел песню Вакарчука на брифинге Зеленского после нормандских переговоров (Фото: скриншот)

Очевидно, что представитель украинской делегации действительно замерз, поэтому строчки из знаменитой песни рок-музыканта и народного депутата Святослава Вакарчука лучше всего подошли для спонтанного вдохновения.

"Очень холодно", - сказал он, в то время как Зеленский старался расслышать вопрос журналиста об отказе Путина признавать присутствие российских военных на Донбассе - мол, "их-там-нет".

Президент отметил, что тема оккупационных войск РФ на Востоке Украины поднималась им в разговоре с Путиным, но без четких результатов. Глава государства добавил, что следует сконцентрироваться на урегулировании ситуации на Донбассе: "Давайте не будем тратить на это время, давайте вперед-вперед".

После этого Зеленский и другие чиновники - члены делегации поблагодарили журналистов за брифинг и ушли.

Видео: Богдан спел песню Вакарчука на брифинге Зеленского после нормандских переговоров