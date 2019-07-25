Не віддав честь Зеленському на інавгурації: генерал ЗСУ пояснив свій вчинок

Луньов не віддав честь Зеленському (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, чому Ігор Луньов не віддав честь Володимиру Зеленському під час інавгурації президента

Командувач Сил спеціальних операцій Ігор Луньов розповів, чому не віддав честь верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському в день інавгурації. Про це генерал-лейтенант Збройних сил України сказав на брифінгу.

За словами воєначальника, він допустив "рефлекторну необережність". При цьому, сказав Луньов, ніякого "подвійного дна" в його діях шукати не варто.

Генерал зазначив, що ті, хто проходив службу в армії, знають, що "при знаходженні в розгорнутому одношереножному строю рука до головного убору не прикладається".

"Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це чисто моя рефлекторна необережність", - додав Луньов.

Нагадаємо, що 20 травня під час подання родів військ української армії Володимиру Зеленському глава СБУ Василь Грицак і командувач СЗГ Ігор Луньов не віддали честь президенту.

Василь Грицак і Ігор Луньов не віддали честь Зеленському

Раніше Зеленський скасував військовий парад до Дня Незалежності у Києві.

У той же час обурені таким рішенням верховного головнокомандувача ветерани АТО заявили, що незважаючи ні на що проведуть військовий марш у столиці замість скасованого.