Зеленський зустрівся з послами G7

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський також зустрівся з главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з групою послів країн "Великої сімки" з підтримки реформ в Україні та главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Зазначається, що президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Зеленський наголосив на необхідності дотримання режиму припинення вогню.

У свою чергу, іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації програми реформ.

Нагадаємо, раніше країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію. Вони сказали, що підтримують рішення президента про притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але заявляють, що нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності.

Зазначимо, посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента. Вони тоді висловили сподівання на співпрацю з ним.