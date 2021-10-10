У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)
У Кирилівці цьогоріч жовтень зовсім не підходить для відпочинку. Зараз море штормить та підіймає з дна тонни піску. Також воно вже набуло кольору какао, а лінія прибою покрита білосніжними пластівцями піни.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
Окрім того, на розмитих пляжах, як і в морі, повно медуз, що гниють. Також можна побачити порожні вулиці, закриті розважальні заклади, кафе, продуктові ринки.
Так, сьогодні, 9 жовтня, у селищі температура сягає 12 градусів, а пориви вітру досягають 16 м / секунду.
Місцеві сподіваються, що після такого шторму медуз в морі стане менше. Зокрема, зараз їх дуже багато — як у воді, так і на березі. Причому запах від тушок, що розкладаються, стоїть огидний.
Селище Кирилівка під час шторму (ria-m.tv)
Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці показали на відео "кисільне місиво" з медуз.
Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів.