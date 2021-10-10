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У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)

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Кирилівка, Неділя 10 жовтня 2021 07:42
У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото) У Кирилівці пройшов шторм (ria-m.tv)
Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці цьогоріч жовтень зовсім не підходить для відпочинку. Зараз море штормить та підіймає з дна тонни піску. Також воно вже набуло кольору какао, а лінія прибою покрита білосніжними пластівцями піни.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Окрім того, на розмитих пляжах, як і в морі, повно медуз, що гниють. Також можна побачити порожні вулиці, закриті розважальні заклади, кафе, продуктові ринки.

Так, сьогодні, 9 жовтня, у селищі температура сягає 12 градусів, а пориви вітру досягають 16 м / секунду.

Місцеві сподіваються, що після такого шторму медуз в морі стане менше. Зокрема, зараз їх дуже багато — як у воді, так і на березі. Причому запах від тушок, що розкладаються, стоїть огидний.У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)

У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)

Селище Кирилівка під час шторму (ria-m.tv)

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці показали на відео "кисільне місиво" з медуз.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів.

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