Красу засніжених Карпат у променях сонця показали на казкових фото

У Карпатах через кілька непогожих днів встановилася ясна погода, що дозволяє відпочиваючим насолоджуватися чудовим краєвидом на засніжені гірські хребти та піки вершин у заметах. У мережі показали фото казкової панорами на знаменитій горі Піп Іван.

Кадри були зроблені вранці та вдень до обіднього часу, коли сонячне світло фарбувало вершини на території Верховинського району Івано-Франківської області у фантастичні барвисті тони і яскраву палітру.

Такі картини малює сонце на гірських вершинах Карпат 2 січня (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Також видно, що сніг повністю укутав обсерваторію "Білий слон" на самій вершині гори Піп Іван у сніжну "ковдру", і популярна серед туристів локація виглядає, ніби зроблена з білої вати.

До речі, сама обсерваторія знаходиться на висоті понад 2 кілометри - ця будівля вважається найвисокогірнішою в Україні.

Обсерваторія "Білий слон" на горі Піп Іван у Карпатах 2 січня (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

За даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, цього ранку на горі Піп Іван температура повітря становила -5 градусів, було ясно, а вітер посилився до 10-12 м/с у порівнянні з вчорашнім показником 6-7 м/с.

Вид на засніжені гори Піп Івана в Карпатах в ясний день 2 січня (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Хмари при більш вітряній погоді "клубочилися" і зовні походили морську піну, білий щільний пар покривав гірські ущелини, підступаючи до вершин.

Види з гори Піп Іван у Карпатах 2 січня (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Зазначимо, що за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, завтра, 3 січня, на Прикарпатті очікується підвищення температури повітря до +10... +12 градусів вдень, вірогідні опади у вигляді невеликого дощу. У самих Карпатах морозна погода збережеться, але стовпчики термометрів теж трохи піднімуться.