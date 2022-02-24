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З'явилися перші фото і відео знищеної військової техніки РФ

Автор: Світлана Мащенко

В ході напади Росії на Україну танкові колони зробили спробу прорватися в Луганську область. На кордоні йдуть запеклі бої, противник виставив попереду автомобілі з нібито символікою ОБСЄ. З'явилися фото підбитої техніки РФ.

Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України.

"З Луганської області почали надходити перші фото підбитої російської військової техніки. Молодці хлопці!" - підписані фото.

Нагадаємо, що в Харківській області було знищено чотири російських танка.

Також ЗСУ показали відео першого збитого літака.

Раніше ми писали, що відбувається в Харкові і Дніпрі прямо зараз.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть важкі бої.

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Луганськ