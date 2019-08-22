З'явилися нові фото і відео розкішного палацу Ахметова під Києвом

Палац Ахметова під Києвом (колаж РБК-Україна)

За документами, палац Ахметова під Києвом значиться як реабілітаційний оздоровчий комплекс

Рінат Ахметов побудував собі розкішний палац у 35 км від Києва. Про це йдеться в сюжеті Bihus.info.

За словами журналістів, величезний шикарний особняк на площі 12 тисяч квадратних метрів побудований на кошти, отримані від реалізації схеми "Роттердам+".

"Ахметов - президент футбольного клубу "Шахтар". А на цій землі під Києвом помістилося б 20 футбольних полів, на яких "Шахтар" міг би грати. За час впровадження корупційної формули, яка витягла з наших кишень мільярди гривень, Ахметов майже добудував свій Версаль", - говорить автор сюжету.

Палац Ахметова під Києвом (скріншот)

"19 мільярдів гривень - це сума збитків за версією НАБУ та САП через схему Роттердам+, на якій заробляли компанії найбагатшого українця Ріната Ахметова. 12 тисяч квадратних метрів - це площа цілого каскаду будинків та велетенського палацу в 35-ти кілометрах від Києва, який будують для Ахметова. Тож поки антикорупційні органи роздають підозри фігурантам схеми - справи Ахметова йдуть вгору", - йдеться в анотації до відео.

Палац Ахметова під Києвом (скріншот)

На відео показаний палац Ахметова посеред 25 гектарів лісу, добре видно ландшафтний дизайн. На території, огородженій парканом, розташувалося кілька будівель, кілька гаражів, доріжки, альтанки, штучні озера. А в центрі всієї цієї розкоші - симетричний палац. Втім, будівництво на цій землі ще триває.

Палац Ахметова під Києвом (скріншот)

Також журналісти порівняли цей "парад розкоші" з Межигір'ям, де мешкав колись президент-утікач Віктор Янукович, будинками Юрія Іванющенка (Єнакіївського), Віктора Медведчука та інших. До речі, палац Іванющенка виглядає навіть крутіше, ніж у Ахветова. Але, так як перший знаходиться в розшуку, то його журналісти в топ власників самих "королівських" маєтків не включили.

Палац Ахметова під Києвом (скріншот)

Додамо, що земля, на якій побудований особняк Ахметова, належить компанії бізнесмена, а сам палац за документами проходить як реабілітаційний оздоровчий комплекс.

Палац Ахметова під Києвом

До речі, раніше журналісти вже показували палац Ахметова. Навесні 2017 року з'явилися перші кадри розкішного особняка бізнесмена. При цьому, відзняти матеріал команді "Слідство.Інфо" вдалося тільки з другої спроби, так як перший раз по журналістам відкрили вогонь охоронці.

Після обстрілу нашої знімальної групи, Максим Опанасенко повернувся на місце події і докладно відзняв на відео новий маєток Ріната Ахметова. Власне, за документами це не маєток зовсім....За документами цей палац оформлень як..."заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги". Напевне, Рінат Ахметов побудував його для відпочинку шахтарів, які працюють на його підприємствах. Саме тому тут охорона, не кваплячись, стріляє по журналістах. Щоб ніхто не турбував простих гірників з Донбасу. Дякуємо за лайк та репост. Опубліковано Слідство.Інфо Четвер, 20 квітня 2017 р.

Палац Ахметова в 2017 році (відео: facebook.com/slidstvo.info)

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