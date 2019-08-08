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НАБУ опублікувало схему розкрадань через впровадження "Роттердам +"

Новини » Політика    08.08.2019 - 13:14
НАБУ опублікувало схему розкрадань через впровадження "Роттердам +"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків

Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розкрадань через впровадження "Роттердам+". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. НКРЕКП погодилась.

 
Фото: схема розкрадань через впровадження "Роттердам+" (facebook.com/sap.gov.ua)

"Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр завдано 18,87 млрд гривень збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+".

Нагадаємо, сьогодні НАБУ повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+".

Крім того, НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+"

Екс-главі НКРЕКП Вовку повідомили про підозру через "Роттердам+" НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова
Новини України НАБУРоттердам+
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