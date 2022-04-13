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У Маріуполі розвідка зафіксувала 13 мобільних крематоріїв окупантів

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Маріуполь, Середа 13 квітня 2022 11:36
У Маріуполі розвідка зафіксувала 13 мобільних крематоріїв окупантів Фото: у Маріуполі помітили 13 мобільних крематоріїв окупантів (obozrevatel_com)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв російських окупантів. Їх використовують для зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що мобільні крематорії почали використовувати у Маріуполі після розголосу звірств російських військових у Бучі Київської області.

"У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

Раніше мобільні крематорії помітили у Чернігівській області та у місті Новоайдар Луганської області. Також їх використовують для знищення тіл російських військовослужбовців, аби приховати реальну кількість жертв серед особистого складу ЗС Росії.

Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, раніше в міській раді повідомляли про використання окупантами у Маріуполі мобільних крематоріїв.

Крім того, мер міста Вадим Бойченко заявив, що російські військові доставили велику кількість тіл у торговий центр, туди ж привезли крематорії.

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