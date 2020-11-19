ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці

Четвер 19 листопада 2020 13:55
Кухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці
Як виглядають VIP-вагони Укрзалізниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вартість поїздки в люксовому вагоні дорівнює ціні 11 дорослих квитків у вагон СВ

"Укрзалізниця" крім звичайних плацкартних і купейних квитків пропонує також сервіс для заможних клієнтів, а саме цілий вагон-готель на колесах. У ньому є все, що душа забажає: кухня, кабінет, величезне ліжко, ванна кімната.

Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", кількість спальних місць коливається від 5 до 11. Це залежить від вагона. У таких спеціальних вагонах є окремі купе для персоналу і охорони.

Замовляти послугу перевезення у вагоні-салоні слід завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда, і потрібно подати письмову заявку. У заявці необхідно вказати такі відомості, коли дата відправлення поїзда, станція відправлення і станція призначення, проїзд в напрямку туди і назад або тільки туди.

У скільки ж обійдеться поїздка у таких шикарних умовах? Ціна дорівнює вартості проїзду 11 дорослих в люкс-вагонах. Наприклад, 20 листопада ви плануєте поїхати з Києва в Харків. Для цього вам підходить поїзд 064К Київ - Пасажирський- Харків. Вартість одного квитка для дорослого в люкс-вагоні дорівнює 1257 гривень 69 копійок. Значить поїздка в вагон-салоні буде коштувати 13 827 гривень.

Кухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціКухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від УкрзалізниціЯк виглядає люксовий вагон Укрзалізниці (фото:uz.gov.ua)

Як ми писали раніше, Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Укрзалізниця

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся