Це повинен знати кожен пасажир Укрзалізниці: безкоштовні послуги, правила і норми

Багато пасажирів Укрзалізниці не знають елементарних правил перевезення, обов'язки провідників, начальника поїзда і про послуги, які зобов'язані надавати безкоштовно.

Однак все це закріплено в одному документі - "Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Що міститься в цьому документі – читайте нижче.

Основні правила

Працівники залізниці повинні бути ввічливими з кожним пасажиром, відправником і одержувачем вантажобагажу. Проявляти турботу та увагу, вживати заходів щодо усунення недоліків в обслуговуванні громадян незалежно від того, за яких обставин і з чиєї вини вони виникли (п.1. 4)

Є різні купе для пасажирів: Купе змішане (незалежно від статі), Купе жіноче або чоловіче (продаж проїзних документів тільки для осіб відповідної статі), Купе сімейне (продаж квитків для членів однієї сім'ї від 3 осіб, оформляється на одному бланку) (п. 2.27)

Пасажири можуть замовити покупку квитка телефоном і попросити про доставлення за місцем роботи, відпочинку або проживання. (п. 2.36)

Якщо з вини перевізника пасажир не зміг виїхати з пункту пересадки або йому не надали вказане місце у квитку, то дійсність квитка може продовжуватися. Крім того, є і нюанси з приводу запізнення на поїзд або втрати квитка.

Якщо пасажир повідомив про запізнення на поїзд не пізніше, ніж через годину після відправлення поїзда - дія квитка зберігається.

Якщо пасажир не зміг виїхати вчасно через хворобу або нещасний випадок – потрібно надати довідку з медустанови не пізніше, через 10 днів після одужання разом з проїзним документом – і в такій ситуації можна оформити нову поїздку протягом доби після відмітки.

Якщо потрібно терміново виїхати в інше місто через нещасний випадок або смерть – вам дадуть квиток в першу чергу. Але потрібно надати підтвердження.

Крім того, є великий список категорій пасажирів, які мають право отримати квиток безкоштовно, з істотною знижкою і позачергово.

Правила у вагонах

Якщо пасажир купив квиток від однієї станції, а здійснив посадку на іншій (за маршрутом дії поїзда), то він має право зайняти своє місце, вказане у квитку.

Якщо сталася помилка і на одне місце продали два квитки, начальник поїзда і провідник зобов'язані пустити пасажирів у вагон і забезпечити йому місце. Після цього складається акт, який також доведеться підписати й пасажиру.

Якщо у вагоні відсутнє місце, яке зазначено у квитку, начальник поїзда повинен забезпечити пасажиру місце в іншому вагоні, в тому числі й вище класом і без доплати. Якщо пасажир погодиться на місце у вагоні нижче, то йому покладена доплата.

Якщо пасажиру місце знайти не зможуть в цьому поїзді, то можуть запропонувати в іншому з переоформленням проїзних документів безкоштовно. Якщо жоден з варіантів пасажира не влаштує - повинні повернути вартість проїзду і послуг.

Якщо пасажир помилково сів не в той поїзд, який вказаний в його документі, то він повинен покинути його на найближчій станції. Начальник поїзда складає акт, який дає право повернутися на станцію відправлення поїзда безкоштовно.

Якщо пасажир через це не встиг на свій поїзд, то йому потрібно надати акт і проїзний документ, щоб оновити свій квиток і придбати нову плацкарту.

У деяких випадках пасажири можуть здійснити посадку без квитка, з дозволу начальника поїзда. Проїзні документи в таких ситуаціях оформляються в поїзді.

На одного пасажира передбачено вагу ручної поклажі до 36 кг, але обсяг не повинен перевищувати відведений на одного пасажира місця для багажу.

Місця для багажу розподіляються так: ящики під нижніми полицями – для багажу пасажирів на нижніх полицях. Для пасажирів верхніх полиць - полиці для багажу над ними або полиця над дверима в купе. Пасажири можуть між собою домовлятися.

Обов'язки провідників

Провідники повинні тримати відкритими два санітарних вузла, крім часу проходження поїзда через станції та санітарні зони. Туалетний папір і мило повинні бути в наявності обов'язково і за цим повинні стежити провідники.

Пасажири можуть користуватися спальними місцями в будь-який час доби, а піднімання та опускання полиць повинні здійснювати провідники.

Також провідники зобов'язані видавати спеціальні ремені безпеки на прохання пасажирів. Якщо наданий ремінь не здається безпечним - можна вимагати замінити.

Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями забезпечуються за встановлену плату чаєм і кавою. А ось кип'ячена вода і медикаменти з аптечки вагона повинні видаватися безкоштовно.

Азартні ігри у вагонах і куріння – заборонені.

Пасажир має право вимагати вимкнути музику, якщо вона заважає.

Якщо пасажиру необхідна ковдра, то він може отримати її у провідника незалежно від пори року і температури у вагоні.

Провідники зобов'язані повідомляти пасажирам про прибуття на потрібну станцію за 30 хвилин. Будити пасажира - обов'язок провідника.

Пасажири мають право не тільки не здавати постіль, але і не збирати її – це обов'язки провідника. У деяких випадках провідники зобов'язані допомогти розстелити ліжко - для літніх пасажирів, пасажирів з маленькими дітьми, для вагітних жінок або для людей з інвалідністю.

Якщо пасажир проїхав свою станцію, складається акт з підписами начальника поїзда. Він дає право повернутися на свою станцію безкоштовно.

Якщо пасажир хоче продовжити поїздку в поїзді після своєї станції та є вільні місця - йому достатньо повідомити про це провіднику та оформити проїзний документ.

Якщо пасажиру знадобилася вийти на проміжній станції й не закінчувати поїздку, він може її продовжити в 10-денний термін. Для цього потрібно не пізніше, ніж через 1 годину показати свій проїзний документ черговому по вокзалу, начальнику станції або начальнику поїзда для позначки "зупинка з продовженням терміну дії квитка". Новий квиток потрібно буде оформити від тієї станції, де він зупинився або будь-який, яка йде далі за маршрутом прямування.

Якщо зупинка сталася через хворобу, то продовжити поїздку можна не пізніше 10 діб після закінчення лікування, з наданням довідки з медустанови.

Якщо квиток пасажира залишився у людини, яка його проводжала – та повинна негайно, не пізніше однієї години після відправлення поїзда, пред'явити квиток начальнику станції або вокзалу. Який коштом проводжаючого дає телефонограму начальнику поїзда і пасажиру оформляється новий документ на всю поїздку.

Якщо протягом 4 годин начальник поїзда не отримав таку телефонограму, то має права висадити пасажира, як безквиткового.

Якщо пасажир відстав від поїзда, то провідник зобов'язаний повідомити начальника поїзда, зберегти речі пасажира. Пасажиру потрібно звернутися до начальника тієї станції, на якій він відстав.

Якщо поїзд спізнюється, а у вас пересадка в іншому пункті, потрібно повідомити про це провіднику або начальнику поїзда – вони допоможуть передати інформацію на станцію пересадки.

За що можуть висадити з поїзда:

1. Якщо пасажир знаходиться в явно вираженому нетверезому стані та порушує правила проїзду, громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. На квиток ставиться позначка: "відмовлено в перевезенні на підставі 8.38 Правил".

2. Якщо пасажир в стані захворювання і вимагає медичної допомоги. У такій ситуації пасажира з речами видаляють з поїзда за участю медперсоналу. Якщо пасажир в несвідомому стані, то його речі з документами передають начальнику вокзалу (або станції).

3. Якщо у пасажира виявили заборонені для перевезення предмети та речовини й він відмовляється видалити їх з поїзда – його можуть висадити.