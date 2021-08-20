З'явилися фото абсолютно нового вагону Укрзалізниці: де він буде їздити
Укрзалізниця запустила у перший рейс так званий Party вагон, який курсуватиме на Київський дитячій залізниці.
Фото унікального (Party вагон запущено вперше в історії дитячих залізниць!) вагону дивіться у нашому матеріалі нижче.
Як виглядає Party вагон і як він їздитиме
У свій перший рейс незвичний потяг повіз пасажирів зі станції Київ-Пасажирський дитячий (Сирецький парк, станція метро "Дорогожичі") 20 серпня.
Так виглядає Party вагон від Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість - Скляна людина.
Аніматори у Party вагоні (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)
Party вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці по суботах, неділях та святкових днях з 10:30 до 18:50.
Вартість поїздки для дітей 3-14 років - 100 грн, для дорослих - 150 грн.
Також Party вагон можна взяти у погодинну оренду.
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