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З'явилися "апокаліптичні" фото та відео з метро Києва в локдаун

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 13:02
З'явилися "апокаліптичні" фото та відео з метро Києва в локдаун Колаж РБК-Україна: Метро Києва пустує через локдаун
Автор: Світлана Мащенко

Метро Києва через локдаун зовсім спорожніло, через що навіть були внесені зміни у графік роботи підземки. Метрополітен вже в перший день посилення карантину, 5 квітня, був порожнім. Але сьогодні, 8-го числа людей стало ще менше.

Читайте і дивіться нижче в нашому матеріалі "апокаліптичні" фото та відео з сьогоднішньої підземки.

За словами нашого кореспондента, на четвертий день локдауну в Київському метрополітені людей стало ще менше.

На фото і відео нижче - станція метро "Виставковий центр". Як видно, платформи зовсім порожні.

З'явилися &quot;апокаліптичні&quot; фото та відео з метро Києва в локдаун

Як бачимо з кадрів, зроблених у вагоні поїзда, метрополітеном користується вкрай мало пасажирів.

Не густо з охочийхпроїхатися "підземкою" і на переході зі станції метро "Площа Льва Толстого" на станцію "Палац спорту".

А ось, власне, і сама станція метро "Палац спорту".

Нагадаємо, що локдаун в Києві був введений з 5 квітня і буде діяти до 16-го. Закриття метро стало одним з головних обмежень. Пасажирів туди пускають лише за спеціальними перепустками при пред'явленні службового посвідчення. Користуватися метрополітеном можуть лише співробітники критичної інфраструктури.

Тим часом, столицю щоранку і щовечора сковують пробки, а таксі "крутять" ціну на проїзд.

Раніше ми писали, що метро Києва вносить важливі зміни через локдаун в столиці.

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